Глава Хакасии поздравил Владислава Торосова с юбилеем

Сегодня 80-летний юбилей отмечает видный государственный и общественный деятель, учёный, писатель, председатель Совета старейшин родов хакасского народа Владислав Торосов. Глава Хакасии Виктор Зимин поздравил юбиляра.

«Ваш жизненный путь насыщен многими государственными, научными и общественными достижениями. Вся Ваша деятельность была всегда тесно связана с историей и народом Хакасии. Возглавляя Республиканский Совет старейшин, Вы способствуете сохранению и дальнейшему развитию хакасской культуры, делаете все возможное для процветания нашей республики. Благодаря богатому жизненному опыту, Вам и сегодня удается решать непростые проблемы и задачи. Уверен, что еще на протяжении многих лет мы будем вместе работать на благо всех жителей Хакасии.

Пусть и в дальнейшем Ваши авторитет, преданность долгу, опыт и профессиональная мудрость помогают в реализации самых смелых замыслов, а верные соратники, коллеги и друзья поддерживают Вас во всех начинаниях!

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и удачи!» – говорится в поздравлении.

Владислав Торосов родился 3 марта 1937 года в Абакане. В 1955 году он окончил Черногорский горный техникум, десятью годами позже – красноярский институт цветных металлов, а в 1972 году – Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук.

Учебу более чем успешно совмещал с трудовой деятельностью. Работал горным мастером в геологоразведочных экспедициях Читинской области, два года служил на Тихоокеанском флоте. Занимал должности инженера по тоннелестроению на строительстве железной дороги Абакан–Тайшет, научного сотрудника в Абаканской научно-исследовательской лаборатории института «Сибцветмет-НИИпроект», инструктора, заместителя заведующего промышленно-транспортным отделом Хакасского обкома КПСС.

С конца 1970-х годов занимает руководящие должности в республике. Являлся одним из главных инициаторов преобразования Хакасской автономной области в республику, независимую от Красноярского края.

Автор трех монографий и более ста научных работ по проблемам региональной экономики. Организатор подготовки «Энциклопедии Республики Хакасия» и энциклопедии «Хакасия», а также один из ее авторов.

Республиканский Совет старейшин хакасского народа, главой которого является В.М. Торосов, ввел в республике почетное звание и нагрудный знак «Человек года», общественный орден «За благие дела», «Орден Алыпа», орден «Гордость рода».

Инициатор возрождения древней традиции хакасов о передаче детей-сирот на воспитание в семьи родов. Организовал возврат из музея и установку на прежнем историческом месте каменной стелы «Хуртуйях Тас», а также инициировал создание мемориального комплекса на горе Самохвал «Павшим за Отечество» и исследование мест установки древних менгиров.

Во многом благодаря инициативам Совета старейшин укреплена материальная база Хакасского книжного издательства, восстановлен выпуск журналов на хакасском языке и хакасской литературы для школ республики.

Владислав Михайлович Торосов является заслуженным деятелем науки Республики Хакасия, почетным гражданином города Абакана и Аскизского района, председателем Совета старейшин хакасского народа. Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Хакасией», «За благие дела», медалями, именными золотыми часами Президента России.

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