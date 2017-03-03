Индустриализация: кластеры могут принести в бюджет России 2 млрд рублей

Российские власти намерены компенсировать до 50% затрат создателям промышленных кластеров в рамках политики импортозамещения. Взамен государство получит свыше 2 млрд рублей налоговых поступлений в бюджет. RT разбирался, когда российский производственный сектор повторит мировой кластерный успех.

Саяногорский алюминиевый завод

С 2013 года правительство РФ потратило свыше 2,5 млрд рублей на развитие промышленных кластеров, число которых за четыре года увеличилось с 48 до 92, что позволило создать свыше 6200 рабочих мест. Об этом свидетельствует статистическая информация Ассоциации кластеров и технопарков. По данным Минэкономразвития, в 2015 году промышленные кластеры, включённые в программу субсидирования, выпустили продукцию на сумму около 2 трлн рублей — это на 0,5 трлн рублей больше, чем в 2013 году.

Директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко рассказал RT:

«Cредний бюджет кластерного проекта составляет 750 млн рублей, поэтому ощутимой поддержкой для индустрии является федеральное субсидирование в размере до 50% от объёма затрат».

Промышленные кластеры будут подспорьем для экономического роста и развития политики импортозамещения, уверены опрошенные RT представители малого и среднего бизнеса.

«Мировая практика показывает, что кластеры являются наилучшим инструментом для развития бизнеса, поскольку подобная локализация позволяет минимизировать издержки и сокращает сроки производства конечного продукта. Кластеры также приносят значительную прибыль в виде налогов в бюджет регионов, на территории которых находятся», — заявила RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Марина Блудян. По подсчётам организации, ежегодные налоговые отчисления участников кластеров составляют свыше 2 млрд рублей, значительная часть которых приходится на индустриальный сектор.

Иностранный бизнес также проявляет заинтересованность в российских промышленных кластерах. Но зарубежным предпринимателям необходимы предсказуемость в планировании и стабильная макроэкономическая ситуация, подчеркнул в беседе с RT президент французской машиностроительной компании Alstom в России, член правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье.

Так, за последние пять лет зарубежные инвесторы вложили в различные производственные предприятия около $62 млрд, подсчитали экономисты крупнейшего в мире коммерческого инвестиционного фонда Bridgewater. Фаворитом по числу зарубежного капитала стал инновационный сектор российской экономики (45% от общего инвестпотока), следом идут инфраструктурные проекты (27%), а замыкают тройку лидеров инвестиции в тяжёлую промышленность (12%).

Инновации на экспорт

Мировая практика создания специализированных промышленных кластеров существует уже более 30 лет. Крупнейший в мире центр производства высокотехнологичной продукции — Кремниевая долина — приносит в бюджет США свыше $750 млн в виде налоговых отчислений и создаёт около 12 тыс. новых рабочих мест ежегодно. Всего на территории США функционирует 380 кластеров, больше половины из них задействованы в разработке компьютерных технологий.

«Промышленные кластеры не только приносят значительные дивиденды государству, но и позитивно отражаются на экспортном потенциале страны. Инновационные разработки, генерируемые в подобных экономических образованиях, экспортируются на мировые рынки, обеспечивая стране технологическое превосходство. Кластеры также позволяют производить продукт без участия сторонних комплектующих, что снижает зависимость предприятия от импорта», — пояснил RT доктор экономических наук, научный сотрудник Университета Невады Джон Ромштейн.

Великобритания также активно работает над развитием кластеров — за прошедший год власти королевства вложили свыше $35 млн в развитие биотехнологий. Не отстаёт и Индия, создавшая менее чем за два года 85 кластеров, суммарная прибыль которых в 2016 году составила $85 млрд.