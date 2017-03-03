Как заработать на солнце: новые технологии приходят в многоэтажки России

Солнечные батареи на крышах многоэтажек — такую картину скоро можно будет увидеть во многих регионах России, даже там, где привычно облачно.

Солнечные батареи на крыше московской многоэтажки появились четыре года назад. 300 тысяч, конечно не дешево, но домоуправ сказала: надо. И практически сразу жильцы почувствовали выгоду.

"У нас идет экономия примерно 70 тысяч каждый год", — рассказывает Татьяна Стародубцева, председатель домового комитета.

Солнечная энергия освещает подъезд и двор, от батарей запитаны камеры наблюдения, которыми усеян весь фасад. И за все это жители не платят ни копейки. Впрочем, говорить о полной энергонезависимости многоквартирных домов пока преждевременно, а вот для хозяев частных владений это уже реальность.

Солнечная черепица одновременно кровельный материал и генератор энергии. Стоимость одной такой панели около 600 рублей. На то, чтобы покрыть крышу среднего дома, понадобиться 150-200 тысяч рублей. Зато сразу после этого о счетах на электричество можно забыть.

Первый дом с солнечной крышей несколько лет назад построили и в Анапе. Городской особняк полностью автономен. Крыша покрыта черепицей, но лишь пятая ее часть с фотоэлементами для производства энергии.

"28 квадратных метров дали нам мощность в 2 киловатта. Этой мощности вполне хватает для обеспечения электроснабжением этого дома", — объясняет разработчик Анатолий Кирсанов.

Ахиллесова пята любых солнечных модулей — тучи. И если в Краснодарском крае чистое небо является нормой, то в средней полосе России ясных дней не так уж и много, особенно зимой и осенью.

Житель Калининграда Сергей Рыжиков поставил панели на крышу своего дома в качестве эксперимента. Оказалось, что постоянные балтийские циклоны не преграда энергонезависимости. Панели мощностью 5 киловатт производят энергии больше, чем может потребить двухэтажный коттедж.

Впрочем, стоит отметить, что сами панели — это только треть затрат. Самое дорогое — аккумуляторы. Возможно, вскоре и эту проблему удастся решить. В правительстве готовится документ, который позволит всем владельцам солнечных электростанций стать частью единой энергосистемы. Для полноценного пользования энергией солнца аккумуляторы и вовсе будут не нужны, а в качестве батареи выступит сама энергосистема. Днем, когда большинство людей на работе, излишки электричества будут поступать в распределительную сеть. По сути, владелец солнечной батареи будет продавать энергию территориальной генерирующей компании. А вечером, когда потребность в токе возрастет, привычно потреблять электричество из общей системы.

Однако покупать солнечную энергию будут по оптовым ценам, а отдавать назад уже по розничным, так что заработать на микрогенерации вряд ли удастся, а вот экономия может оказаться колоссальной. Даже сейчас самые дорогостоящие солнечные комплексы окупаются максимум за пять лет.