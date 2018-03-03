Карина Мишулина намерена привлечь Тимура Еремеева к уголовной ответственности

Карина решила действовать через прокуратуру. Она хочет, чтобы Тимура Ермеева привлекли к ответственности за клевету. Если ранее они разбирались в суде, защищая честь и достоинство Спартака Мишулина, то теперь решили пойти дальше.

На протяжении полугода законнорожденная дочь Спартака Мишулина Карина не может смириться с заявлением Тимура Еремеева о том, что он ее брат. Несмотря на то, что генетическая экспертиза доказала их родство, актриса считает анализ ошибочным. Мама Карины Валентина Константиновна продолжает разбирательство в суде, стремясь защитить доброе имя своего покойного супруга и откреститься от его родственников. Также семья Мишулиных заказала повторную ДНК-экспертизу в Европе.

Мама Тимура Еремеева Татьяна Анатольевна рассказала, как проходило заседание в суде. Она считает, что ей задавали слишком откровенные вопросы, на которые ей было неприятно отвечать при всех. Ей не понравилось, что Мишулины хихикали у нее за спиной.

«Вопросы такие: где мы встречались, когда сын был зачат? Такие интимные вещи. Я хорошо помню, у меня один мужчина был, но не могу рассказывать на широкую публику. Это мое личное», - сказала Еремеева.

Адвокат Тимура Виктория Крылова заявила, что мужа Карины Ивана удалили из зала заседания. Также в студии «Пусть говорят» показали отрывки видео, на которых запечатлены Валентина Константиновна с дочерью. Вдова Мишулина сказала, что ее наследница дошла до нервного срыва после рассказов об отце. Женщине все равно, что о ней думают. Но они не понимают, как Тимур мог так поступить с ними.

«А ей, значит, сколько срезали проектов. По его, гадине, вине. И он считает, что они брат и сестра?» - рассуждает Мишулина.

Как оказалось, нашлись люди, которые помнят, как Татьяна Анатольевна путешествовала вместе со Спартаком Васильевичем. Женщина жила вместе с ним в гостинице.

«На гастролях в Новосибирске была, оформлена с костюмером, а жила со Спартаком Васильевичем. По паспорту оформилась», - рассказала Еремеева.

Проводница Татьяна Тимофеева доказала, что в поезде Мишулин был не один. Она вспомнила, что на перроне его провожала жена с четырехлетней дочерью. Когда поезд тронулся, Спартак Васильевич попросил приносить еду к нему в купе.

«Я стала носить обед, видела, что с девушкой едет, не один», - рассказала женщина.

Если раньше между сторонами шел судебный процесс по защите чести, достоинства и деловой репутации, то теперь Мишулины выдвинули новые требования. Адвокат Еремеева рассказала, что Карина с мамой подали заявление в прокуратуру - на Тимура и его маму, чтобы возбудить уголовное дело за клевету. По этой статье чаще всего штрафуют на крупные суммы.

Также в студии обсудили возможность подлога результатов экспертизы. Тимур рассказал, что у него нет столько денег на коррупционные схемы.

«Мне кажется, если бы у меня были определенные средства на подкуп столь разных авторитетных организаций, я бы пользовался этими средствами. Большая часть обвинений абсурдны», - сообщил Еремеев.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







