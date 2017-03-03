Киев: Бандит, отстреливаясь от полиции, угнал «маршрутку»

В Киеве снова чрезвычайное происшествие со стрельбой. На жилмассиве Радужный был захвачен маршрутный автобус и ранен один человек. Об этом в Facebook сообщает ДТП. kiev.ua

Как сообщает сайт Национальной полиции Киева, сначала патрульным полицейским сообщили о подозрительном мужчине с большим рюкзаком. Когда правоохранители приблизились к нему, он бросил сумку и через дворы многоэтажек побежал на улицу Малышко, где заскочил в маршрутное такси, пригрозил водителю оружием и приказал ехать. Когда автобус тронулся, неизвестный через лобовое стекло выстрелил в сторону патрульных, которые начали его преследование. В этот момент водитель и пассажиры выбежали на улицу.

Злоумышленник сел за руль и попытался скрыться. При этом он продолжал стрелять в патрульных. Те применили в ответ табельное огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения. По дороге злоумышленник столкнулся с легковым автомобилем, пострадал его водитель, но преступник продолжил движение. Уже на жилмассиве Радужный он протаранил полицейскую «Ниву», которая преградила ему движение, патрульные стали стрелять по автобусу, повредили колеса и лобовое стекло. Вскоре преступник остановился в частном секторе недалеко от станции электрички Троещина, бросил маршрутку и стал убегать. На станции он ранил в ногу сотрудника полиции, который пытался его задержать.