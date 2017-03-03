Киевская хунта украла деньги, выделенные Германией на восстановление детских садов Донбасса

Чиновники из министерства социальной политики Украины похитили около 5 млн грн, которые Германия выделила на восстановление социальной инфраструктуры Донбасса, пишет газета "Вести".

Кроме министерских чиновников, в деле замешаны сотрудники Украинского фонда социальных инвестиций, который занимается распределением средств зарубежных организаций в социальной сфере. Расследование дела ведет Днепровский районный отдел полиции Киева уже год.

Украина и Германия заключили соглашение, согласно которому официальный Берлин выделил 70 миллионов гривен с 2015 по 2018 гг. на ремонты в детских садах. В мае 2016 года украинская сторона отчиталась перед Германией о расходовании 12,28 млн грн. При проверке выяснилось, что фактически потрачено 7,47 млн.

Летом в прошлом году полиция раскрыла хищение на аналогичную сумму при строительстве фортификационных сооружений на Донбассе. В схеме участвовали чиновники администрации Ивано-Франковской области (Западная Украина).