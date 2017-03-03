Коррупционеров надо законодательно обязать к возмещению полной суммы нанесенного ущерба

03.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Коррупционеров надо законодательно обязать к возмещению полной суммы нанесенного ущерба

По расследованным и доведенным до суда в 2016 году уголовным делам о коррупционных преступлениях государству в итоге было возмещено 2,7 миллиарда рублей. Такую цифру в четверг на заседании ведомственной коллегии привел председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В 2016 году по решению судов было арестовано имущества коррупционеров на 38 млрд рублей. Этот показатель вырос почти два раза по сравнению с 2015 годом.

В целом же, по словам главного следователя страны, на имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях был наложен арест на общую сумму в 18 миллиардов рублей. Эта сумма, по данным председателя СК РФ, составляет 80 процентов от общей суммы причиненного коррупционерами ущерба.

Вместе с тем Александр Бастрыкин не исключил, что сумма реального ущерба, нанесенного обвиняемыми в коррупционных преступлениях, может быть гораздо выше.

"Хоть цифра в 18 миллиардов и звучит сильно, я убежден, что реальный ущерб гораздо выше. Ведь мы понимаем, что большинство украденного уходит за рубеж", - отметил председатель Следственного комитета РФ.

В связи с этим Александр Бастрыкин заявил, что кардинального перелома в борьбе с коррупцией можно добиться только законодательно обязав преступников к возмещению полной суммы нанесенного ущерба.

"Мы предлагаем решить вопрос о введении в наше законодательство полноценной формы конфискации имущества, не только похищенного и переписанного на родственников, а реального возмещения в том объеме, в котором он был нанесен преступником, шестой год подряд, - посетовал глава Следственного комитета РФ. - Ведь мы не сможем добиться кардинального перелома в борьбе с коррупцией, пока это не будет сделано".

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