Космос ждет нашествие наноспутников, и начало эры космического туризма

Российский прототип двигателя для сверхлегкой ракеты прошел испытания. Впервые в нашей стране такие технологии освоила частная компания. В планах — создать носитель, способный выводить на орбиту наноспутники. По прогнозам американских экспертов, в 2018 году в космос отправят более 300 аппаратов весом до 50 килограммов (это троекратный рост за 4 года). Новые технологии не только поспособствуют научным открытиям, но и принесут немалый доход.

Корпус будущего наноспутника: когда в него установят электронику, эта конструкция будет стоить 5 миллионов рублей. Еще столько же нужно потратить, чтоб запустить это чудо в космос. И, кстати, приставка "нано" на сленге инженеров означает "весом до 10 килограммов".

До 2027 года рынок малых спутников, по прогнозам, вырастет в 10 раз — до 10 миллиардов долларов. С их помощью можно оперативно выявлять, например, цунами, ураганы, мониторить состояние Земли. "На борту ставится камера, она направляется в сторону Земли, и мы снимаем конкретную территорию в требуемом разрешении, — рассказывает генеральный директор лаборатории проектирования наноспуников Денис Малыгин. — Любой желающий может зайти на интернет-ресурс, посмотреть ту или иную область. Это одно из применений".

Спутники помогут распространить интернет-связь на всей планете с помощью лазерных лучей. Технология SpaceDataHighway разгонит соединение до почти 2 гигабит в секунду. Скорость обычного домашнего интернета сейчас в 90 раз ниже. К разработке привлекут молодых предпринимателей.

Изобретатель технологии — авиакорпорация Airbus — выделит российским стартаперам гранты на 75 тысяч евро. У профильных специалистов в России есть неплохие шансы, говорят в авиационном университете. "Гордимся тем, что МАИ занимает второе место в мире по количеству космонавтов-исследователей, 22 выпускника МАИ слетали в космос, только MIT подготовило больше исследователей", — отмечает Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института.

Живее всего частная космонавтика развивается в США. В минувшем сентябре SpaceX успешно посадила ракету-носитель. А Boeing обещает к 2030 году организовать полет на Марс. Прибылью от таких экспедиций похвастаться сложно, зато собранную информацию можно внедрять в удобные сервисы и программы. "Большие данные" сейчас называют "нефтью будущего".

"Чем выше по цепочке переделов – то есть, от создания техники к ее эксплуатации, затем – к оказанию услуг на базе техники, тем норма прибыли выше, — поясняет директор информационно-исследовательского центра ОРКК Дмитрий Пайсон. — То есть норма прибыли на верхний передел может быть и 25 и 30% по услугам. Ниже – по технике – это 5%, 10-15 – хорошо. Поэтому тоже там вопрос – где мы оперируем, на каком сегменте рынка?".

В России космонавтика — это не только сотни НИИ и признанные во всем мире технологии. Но и существенный источник доходов. Доставка астронавтов на МКС и продажа ракетных двигателей РД-180 приносит "Роскосмосу" сотни миллиардов рублей ежегодно. Что касается частных вложений, то и о них тоже известно.

Минувшей осенью авиаперевозчик S7 купил площадку "Морской старт" в Тихом океане за 150 миллионов долларов. А компания "Космокурс" обещает через три года отправить туриста за пределы атмосферы. Цена билета — от 200 тысяч долларов. По примерным оценкам, за 10 лет в космосе побывают 14 тысяч туристов. Причем не обязательно быть профессиональным космонавтом. Полетом будут управлять компьютеры, а в это время на Земле люди, возможно, уже все чаще будут общаться с роботами.