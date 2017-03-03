МИД осудил участие военных США в маршах националистов в Прибалтике и Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие недавно прибывших в Прибалтику и Польшу американских военных в шествиях националистов является неприемлемым и бросает тень на историю совместной борьбы против фашизма.

В сообщении Захаровой сказано, что МИД России обратил внимание на участие военных США в так называемых исторических акциях, имеющих ярко антироссийскую направленность. Захарова отметила, что речь идет о мемориальном забеге в память о «проклятых солдатах», в число которых в годы войны входили члены антикоммунистического подполья, стрелявшие в спины солдатам Красной Армии, освобождавшим Польшу от фашизма, говорится в сообщении МИД России.«Из той же серии – пеший «поход на Восток» – к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы», - отметила Захарова.

Представитель МИД России подчеркнула, что участие в подобных акция не красит американских солдат, которым вместо шествия с толпой националистов следовало бы почтить память союзников, павших в тяжелейшей борьбе за свободу Польши от «коричневой чумы».

Напомним, ранее стало известно о прошедшем в Варшаве факельном марше в честь «проклятых солдат» - подразделения, состоявшего в годы Второй мировой войны из членов антикоммунистического подполья, которые боролись против Красной Армии и проводили уже в послевоенные годы карательные операции против поляков.

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