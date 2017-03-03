Министр культуры поздравила поэтов и прозаиков Хакасии с днём писателя

Во всем мире этот литературный праздник отмечают 3 марта.

По словам Светланы Окольниковой, Хакасия богата литературными талантами.

- У истоков зарождения хакасской литературы стояли мастера поэзии, прозы и драматургии, чьи произведения изучают в школах, вузах, по их пьесам ставятся замечательные спектакли в наших театрах, - сказала министр культуры. - Николай Доможаков, Михаил Кильчичаков, Петр Штыгашев, Александр Топанов, Моисей Баинов, Михаил Чебодаев – имена этих писателей известны не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.

Кроме того, министр культуры отметила, что и сегодня немало современных талантливых поэтов и прозаиков. Ряды опытных и заслуженных писателей пополняют молодые дарования.

- Желаем потрясающих задумок и блестящей реализации идей, пусть муза всегда будет постоянным гостем в вашем доме, а строки ложатся на бумагу легко и непринужденно! - поздравила Светлана Окольникова. - Удачи в вашем творчестве, уважения коллег и признания читателей!

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