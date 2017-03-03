Национализация в ДНР и ЛНР как лакмусовая бумага

Второй день имею удовольствие наблюдать на телевидении, в СМИ и в соцсетях истерику по поводу национализации предприятий олигархов в ЛДНР.

За что там стоял Майдан?

С одной стороны, это крах всей идеологии евромайдана. Потому что майдан строился во многом на антиолигархических лозунгах, в результате олигархи на Украине получили только больше власти, а реальная национализация происходит в ненавистной им Новороссии.

С другой стороны, режим Порошенко лишается свыше миллиарда долларов валютных поступлений, и теперь у него будет гораздо меньше денег на войну против Донбасса.

Истерика относительно национализации «ДТЭК» и «Метинвеста» сплотила украинских националистов и оппоблок, раскрывая их истинную сущность. Равно как и истерики некоторых публичных персонажей, которые также начали яростно орать «национализация – это зло».

Итак, какие же аргументы приводят противники национализации? Основных аргументов всего два:

— республики не найдут рынков сбыта для своей продукции;

— государство – не эффективный собственник.

Что касается рынков сбыта, то свежо предание, но верится с трудом. Если режим Порошенко может покупать российский газ по реверсу как «европейский», если Беларусь может продавать киви «мейд ин РБ», то почему, например, Южная Осетия не может существенно нарастить продажи металла со своих металлургических заводов? Как, вы не слышали о развитой металлургии Осетии? Ну так и я не слышал о зарослях лиан киви под Минском. А «выращенные» там киви продают по всей России, и ничего. Как и яблоки, бананы и многое другое.

Кстати, я уверен, что и Лукашенко не откажется продать немножко угля со своих шахт любым желающим.

Как альтернатива, если уж совсем прижмёт с сертификатами происхождения, то металл из Донбасса можно продавать на внутренний рынок России, а российский металл пойдёт на те рынки, где раньше покупали металл «Метинвеста». Свято место пусто не бывает. Любая проблема подобного рода легко решается при наличии политической воли и минимума знаний, как всё работает.

И если нельзя будет перебрасывать продукцию через Мариуполь, то всегда есть универсальный морской порт в Ростове-на-Дону. Не такой уж большой и крюк.

Это ГОКам Днепропетровской области будет трудно найти потребителей для их сырья. Но об этом почему-то никто из противников национализации не вспоминает.

Как видим, первый аргумент противников национализации несостоятелен. Второй не лучше.

Сказочками про «эффективного частного собственника» нас кормят уже больше 25 лет. Собственно, создавались эти сказочки для того, чтобы ограбить советский народ, проведя преступную и грабительскую приватизацию. И никакого реального обоснования и содержания этот миф не имеет.

Расскажите про «неэффективного государственного собственника» китайцам. Уверен, что каждый раз, когда рассказывают этот миф, где-то далеко плачет один Си Цзиньпин. Для наглядности можете зайти в блог Руслана Карманова, живущего и работающего в Китае, узнаете много интересного про китайскую экономику.

Можно также рассказать про неэффективность «Газпрома», «Роснефти», «Росатома», и «Роскосмоса» (особенно ржачно это будет, если сравнить последний по эффективности с убыточным детищем Илона Маска).

За последние двадцать пять лет я вывел для себя одно железное правило, которое ни разу меня не подводило: если кто-то рассказывает про «эффективного частного собственника», то этот человек лжец, вор и/или холуй у воров. Или сам ворует у государства, или обслуживает информационные интересы таких воров. Иначе просто не бывает.

Ну и внезапно всплывшие за последние дни рассказы про «неэффективное государство» просто в очередной раз наглядно продемонстрировали нам всем, кто есть who.

И кто является карманной партией Ахметова, и кто из «медиа-экспертов» получает от него конверты. Это, собственно, и раньше было ясно, а теперь и вовсе не нуждается в дополнительных доказательствах.

Ну и, завершая, хочется сказать: истерикой подстилок олигархов удовлетворён.