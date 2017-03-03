Найдено тело второго погибшего при обрушении тоннеля в новой Москве

03.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Сотрудники службы спасения в пятницу утром обнаружили тело второго рабочего, погибшего в результате обрушения конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе в новой Москве, сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, тело было извлечено в 09.33, передает РИА «Новости».

Ранее власти Москвы подтвердили гибель одного человека, еще трое госпитализированы.

В четверг следователями было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований безопасности при ведении строительных работ, которое привело к обрушению бетонной конструкции при заливке тоннеля. Площадь обрушения составила 40 квадратных метров. 

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