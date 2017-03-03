Наркоманы Абакана лишились ещё одного притона

03.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Дезоморфиновый наркопритон сотрудники полиции выявили накануне в квартире многоквартирного дома по улице Маршала Жукова в столице Хакасии.

Накануне днём сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков вместе с полицейскими патрульно-постовой службы выявили в квартире дома на улице Маршала Жукова в Абакане наркопритон. Помимо хозяина жилплощади, мужчины 1977 года рождения, в ней находились трое гостей, все – в наркотическом опьянении.

С места происшествия изъяты шприцы, посуда и ингредиенты для изготовления дезоморфинового наркотика. Ранее владелец жилого помещения уже был судим за организацию и содержание притона. Теперь ему вновь грозит до 4 лет лишения свободы.

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