Под патронатом США Афганистан стал крупнейшим поставщиком наркотиков в Россию

03.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Под патронатом США Афганистан стал крупнейшим поставщиком наркотиков в Россию

Россия остается одним из крупнейших направлений, куда через страны Средней Азии поступают афганские опиаты с 2011 года. Об этом сказано в докладе Госдепа США "Международные стратегии по контролю за оборотом наркотиков".

По оценкам ООН, упомянутым в докладе, ежегодно в России потребляют примерно 70-75 тонн героина. "Другие незаконные наркотические вещества, такие как кокаин, обычно поставляются через порты Санкт-Петербурга и Черного моря курьерами из стран Южной Америки и стран Карибского бассейна", — цитирует документ "Интерфакс".

По разным источникам, число жителей России, употребляющих наркотики, варьируется от 7,3  до 8,5 миллионов человек.

 

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