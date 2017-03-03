Премьер Сербии Александр Вучич: не позволю превратить страну в Украину

Кандидат в президенты Сербии, премьер-министр страны Александр Вучич начал свою избирательную кампанию масштабным митингом, в ходе которого пообещал гражданам не допустить дестабилизации в Сербии и "превращения страны в Украину".

"У нас есть общая цель: мы хотим лучшую, более успешную и более сильную Сербию. Я буду кандидатом от всех граждан страны, а не только от сторонников нашей партии. Многие силы сейчас объединились, угрожая насилием и дестабилизацией, угрожая превратить Сербию в Украину, Македонию, не знаю во что. Но я не позволю, чтобы нами управляли иностранные послы или международные центры силы. Я не дам им разрушить Сербию, чтобы сюда пришел мрак", — заявил он, обращаясь к собравшимся.

Ранее председатель парламента Сербии объявила, что президентские выборы в Сербии пройдут 2 апреля текущего года, сообщает ТАСС. О выдвижении своих кандидатур на высший государственный пост заявили премьер-министр страны Александр Вучич, лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель и бывший глава МИД Сербии Вук Еремич. По оценкам экспертов, наибольшие шансы на победу у Вучича, который уже в первом туре голосования может набрать более половины голосов.

В соответствии с Конституцией Сербии, президент страны избирается на пятилетний срок и не может занимать этот пост больше двух раз.