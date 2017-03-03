Производство роботов запустят на Южном Урале

Серийное производство роботов-манипуляторов хотят открыть на Южном Урале, сообщают РИА. Федеральный и региональный ФРП уже выделили льготный займ в 40 миллионов на реализацию проекта, об этом сообщают в областном Минэкономразвития. Роботы-манипуляторы имеют широкое применение в сфере производства.

Производители отмечают, что намерены локализовать комплектующие для роботов на 40%. Рынок этой техники, по информации специалистов, показывает ежегодный прирост около 40-50%. Поэтому производители рассчитывают войти в число лидеров рынке ЕЭС и в будущем вывести продукцию на мировой рынок, об этом рассказал техническиий директор бюро Евгений Дудоров.

Производство собирается запустить магнитогорское конструкторское бюро «Биоморфные роботы». Субсидии предприятие планирует пустить на изготовление опытного образца и реализацию проекта производства. Стоимость проекта составляет 80 миллионов рублей. Половина этой суммы – это выделенный ФРП льготный займ под 5% годовых, остальное – собственные средства компании. 30% займа выделено из ФРП региона, 70% – из федерального ведомства.

Отметим, роботы-манипуляторы применяются на производствах для выполнения широкого спектра функций, начиная сборкой мелких деталей и заканчивая наполнением шприцев лекарственными средствами. Компания «Биоморфные роботы» намерено запустить в серийное производство три типа механизмов, варьирующихся по полезной нагрузке, до 4, 6 и 10 килограммов.