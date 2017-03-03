Против Дональда Трампа в идет настоящая война, и самый главный противник – внутри его стана

Избрание президентом США Дональда Трампа во многом оказалось неожиданным, и, в первую очередь, для самих американцев, особенно из влиятельной политической и около элиты. Победа Трампа над кандидатом от демократов застала их врасплох и ввергла в некоторую растерянность. Которую противники Трампа довольно скоро преодолели, приступив к новому витку противостояния с новоизбранным президентом.

Дональд Трамп у власти почти два месяца, и накал этого противостояния не снижается. Силы, которые противостоят ему, довольно существенны. Фактически между сторонниками и противниками Дональда Трампа в США разворачивается настоящая война.

Об этом в эфире программы «На самом деле» агентства News Front рассказал известный российский журналист, аналитик и хроникер американской жизни Михаил Таратута.

«Эта война предполагалась. После избрания Дональда Трампа было ясно, что просто так спокойного президентства у него не будет. Страна всерьез расколота. Я такого раскола не помню, может быть разве что гражданская война больше чем полтора века назад...», — сказал Михаил Таратута.

«Происходит следующее: Трамп своими заявлениями еще в ходе предвыборной кампании восстановил против себя значительное количество людей. В частности. Всевозможные прогрессистские, лефтистские, зеленые, ЛГБТ движения. Он выступал против каких-то позиций, которые поддерживают эти группы. Больше всего испугались правозащитники, которые занимаются проблемами нацменьшинств, и таких групп в Америке сотни.

«Первое что мы увидели, это миллионную демонстрацию после инаугурации. Ее организаторами были женские движения, но к ним примкнули абсолютно все остальные. Сторонники демократов, оправившись от поражения, которое вообще никто не предполагал, и оправившись от растерянности. тоже начали думать, что им дальше предпринимать, и, в частности, на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году, дабы получить большинство в одной из палат. В нижней палате это едва ли, а в Сенате это возможно», — отметил собеседник агентства.

«Демократы стали организовывать Штабы сопротивления (Resist). Эти штабы имеют хороший бюджет, уже нанятых сотрудников. В основном это исследователи, которые изучают весь возможный компромат против Трампа, изыскивается то, за что его можно преследовать юридически. Они также продумывают каждый шаг, который может сделать Трамп, и как юридически этому можно противостоять. И таких штабов немало», - отметил Таратута.

Ситуацию усугубляет то, что самый сложный противник для Трампа находится как бы внутри собственного стана, обратил внимание Таратута.

«Но, возможно, самый сложный противник для Трампа – внутри собственного стана. Это госорганизации, Пентагон. Такая особенность политического устройства Америки. Когда приходит новая администрация, на какие-то высокие должности в каждом ведомстве назначаются люди, которые помогали этой администрации во время предвыборной кампании и помогали победе. Это официальная абсолютно вещь.

Прежние такие политические назначенцы должны подать в отставку. Но, происходит следующая вещь: в качестве благодарности производятся не только назначения политические, но и в общий штат. И вот здесь уже большая проблема: если политические назначенцы уходят сами, то в штате остаются люди старой администрации (Обамы – ред.).

И в данном случае за 8 лет правления Обамы во всех ведомствах и министерствах сидят его люди. Уволить их довольно сложно, потому что их защищает закон. Уволить их по политическим мотивам невозможно – закон будет против. То есть, вычистить эти министерства практически невозможно. И все утечки, которые происходят – от вот этих обамовских лоялистов.

И все эти группы объединились в движении «противостоять Трампу», - рассказал Таратута.