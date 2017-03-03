Работник СТО в Абакане угнал Хонду клиента и врезался в столб

С места ДТП злоумышленник скрылся. Полицейские проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

На днях утром женщина пригнала свою Хонду на СТО по улице Войнова в Абакане. Автоледи попросила заменить масло. вместо этого работник станции технического обслуживания угнал иномарку клиентки. На чужой машине мужчина 1982 года отправился кататься по городу. На улице Щорса ремонтник въехал в электроопору. Автомобиль получил механические повреждения, а угонщик с места ДТП сбежал, бросив иномарку. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







