Русская полиция, а не «голубые каски» наведут порядок в Сирии

Широкий фронт взаимодействия России и Сирии имеет четыре ключевых направления: политическое, военное, экономическое и гуманитарное.

Военное сотрудничество определяется совместными операциями авиационной группы ВВС ВКС РФ и САА под чутким командованием генерал-майора Александра Максимцева и бойцов САА, разминированием местности и обеспечением работы муниципальных органов в отвоеванных населенных пунктах при содействии российской военной полиции.

Министерство обороны РФ выпустило ряд рекомендаций для работы подразделений российской военной полиции, действующей на территории Сирии – так называемых «красных беретов». В них описаны основные задачи, цели, права и обязанности полицейских при охране военнослужащих из России, патрулировании населённых пунктов, сопровождении колонн с гуманитарной помощью и оборудовании специализированных отделов.

Методические рекомендации были утверждены в конце 2016 года начальником Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-лейтенантом Владимиром Ивановским. На данный момент документ находится в распоряжении подразделений «красных беретов» как на территории Сирии, так и в России.

Военные эксперты считают, что «красные береты» сыграют важнейшую роль в обеспечении стабильности на отвоёванных у террористов ИГИЛ (деятельность организации запрещена на территории РФ) территориях. Это связано с тем, что в освобождённых населённых пунктах могут скрываться боевики под видом мирных жителей, а их объединение может привести к возникновению организованных преступных группировок.

Для восстановления корректной работы органов местного самоуправления в населенных пунктах Сирии, создаются пункты по примирению враждующих сторон (ЦПВС), в состав которых входят «красные береты». Интересный момент: до начала работы военной полиции и ЦПВС из населенных пунктов выводятся все сирийские воинские подразделения.

Действия сотрудников ЦПВС и «красных беретов» регламентируются законодательством Сирии. Военная полиция имеет право применять «меры государственного принуждения» при проведении совместных операций с САА и правоохранительными органами страны: физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

Военной полиции запрещено использовать специальные средства и оружие в отношении стариков, детей и беременных женщин за исключением случаев, когда они оказывают агрессивное сопротивление или совершают вооруженное нападение.

В задачи «красных беретов» также входит охрана и оборона сотрудников ЦПВС и медицинских пунктов, сопровождение сапёров и постоянное патрулирование освобождённой от террористов территории. В случае введения правительством Сирии комендантского часа, военные полицейские будут проверять документы у граждан.

Деятельность российской военной полиции согласовывается с сирийскими правоохранительными органами, членами государственной власти и местного самоуправления. В отдельных специфических случаях – взаимодействовать с общественными объединениями и организациями, а иногда – с отдельными гражданами.

Работа российской военной полиции на освобождённой территории является крайне важной как с точки зрения тактики, так и управления: присутствие вооруженных людей, следящих за порядком и обеспечивающих местным жителям безопасность, вселяет надежду на наступление нового мирного времени. Не стоит забывать и об экономических плюсах деятельности ЦПВС и «красных беретов»: создание условий для ведения бизнеса, перезапуск предприятий и открытие новых рынков позволит восстановить финансовое благосостояние и государства, и его жителей.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов отметил: «Военная полиция – новая структура для наших вооруженных сил. Поэтому у нас есть собственные нестандартные подходы к ее применению. В Сирии российская военная полиция решает как традиционные задачи – охраняет базы и контролирует поведение своих военнослужащих, – так и не свойственные подобным формированиям. Военные полицейские действуют там, куда по политическим или иным соображениям направить боевые части проблематично. Они решают, по сути, миротворческие задачи».

Неспешные и скоординированные действия сирийских органов власти и российской военной полиции позволят окончательно укрепить влияние правительства на освобождённых территориях и создадут условия для окончательной победы над террористической угрозой в Сирии.

Петр Архипов