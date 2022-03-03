С помощью камней Стоунхенджа определяли время

Russf Мар 3, 2022 Интересное

Ранее ученые уже предполагали, что Стоунхендж использовался для определения времени, однако это не было доказано. Археолог Тимоти Дарвелл провел подробный анализ камней и заключил, что это место вполне могло использоваться для годового отсчета времени.

В процессе исследования им было изучено количество и расположение камней. Также Стоунхенжд был сопоставлен с другими известными системами, которые представляли собой календари. Для ученых является очевидным фактом то, что разделение Стоунхенджа на равные части сделано для соотнесения его с днями солнцестояния.

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