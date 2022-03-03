С помощью камней Стоунхенджа определяли время

Ранее ученые уже предполагали, что Стоунхендж использовался для определения времени, однако это не было доказано. Археолог Тимоти Дарвелл провел подробный анализ камней и заключил, что это место вполне могло использоваться для годового отсчета времени.

В процессе исследования им было изучено количество и расположение камней. Также Стоунхенжд был сопоставлен с другими известными системами, которые представляли собой календари. Для ученых является очевидным фактом то, что разделение Стоунхенджа на равные части сделано для соотнесения его с днями солнцестояния.

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