Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

03.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Долгая и витиеватая история с французскими вертолетоносцами «Мистраль», которые планировала закупить Россия, уже давно стала притчей во языцех. Разрыв контракта, инициированный французами по политическим соображениям, привел, в первую очередь, к большим проблемам для самой Франции. А каковы же были последствия для России?

Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

Стоит начать с того, что нашему государству удалось вернуть всю сумму предоплаты по контракту за «Мистрали», которые Франция еще долго не могла продать. Но самое главное в том, что благодаря этому, Россия получила мощный толчок к развитию собственных технологий в данном направлении. В результате, в нашей стране начались разработки отечественного универсального десантного корабля, способного нести на своей палубе вертолеты.

Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

Вначале планировалось модернизировать большой десантный корабль проекта 1174 «Иван Рогов», однако его конструкция оказалась неподходящей для поставленных задач. Из-за крупной надстройки, разделяющей палубу пополам, данный корабль для несения вертолетов попросту непригоден. Работы по разработке вертолетоносца продолжились.

Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

 

Результатом стал УДК «Прибой», макет которого представили широкой общественности на выставке «Армия-2015». В отличие от предыдущих проектов, конструкция данного корабля спроектирована строго с учетом использования палубных вертолетов, а также несения легкой бронетехники, танков и десантных катеров.

Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

Самое примечательное, что при серьезной боевой нагрузке, а именно 8 вертолетов, 60 единиц легкой бронетехники, 30 танков и 4 десантных катера, «Прибой» обладает компактными размерами, значительно меньшими, чем «Мистраль». В длину российский УДК будет около 165 метров, а в ширину – 25 метров. Водоизмещение вертолетоносца составляет 14000 тонн, а осадка – всего 5 метров, что очень важно для такого класса кораблей. Максимальная скорость судна может достигать 20 узлов, а дальность хода – 11500 километров. Также «Прибой» может похвастаться и внушительным временем автономного похода – более 2 месяцев.

Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

Помимо десантируемой техники и ударных вертолетов, на борту российского УДК планируют установить и мощный комплекс зенитного ракетно-пушечного вооружения «Панцирь – М», а также новейшую навигационную и радиолокационную электронику.

Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

В конструкции «Прибоя» будут использованы только отечественные комплектующие, узлы и агрегаты. Некоторые из них проходят обкатку в данный момент на других российский судах. Новый УДК планируют запустить в серию уже к началу 2020-х годов. К тому времени большинство составляющих будет проверено на практике, оставив позади все сомнения по поводу надежности вертолетоносца.

Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

В итоге скандальный инцидент с «Мистралями» явно пошел России только на пользу. Отечественные специалисты начали собственные разработки вертолетоносца, более подходящего под нужды армии РФ. И данный проект уже близится к завершению. Франция пыталась вставить палки в колеса России, но, сама того не ведая, помогла нам в развитии собственных технологий и отказаться от импортных вертолетоносцев.

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