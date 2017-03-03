Скандальная история с «Мистралями» закончилась грандиозным триумфом для России

Долгая и витиеватая история с французскими вертолетоносцами «Мистраль», которые планировала закупить Россия, уже давно стала притчей во языцех. Разрыв контракта, инициированный французами по политическим соображениям, привел, в первую очередь, к большим проблемам для самой Франции. А каковы же были последствия для России?

Стоит начать с того, что нашему государству удалось вернуть всю сумму предоплаты по контракту за «Мистрали», которые Франция еще долго не могла продать. Но самое главное в том, что благодаря этому, Россия получила мощный толчок к развитию собственных технологий в данном направлении. В результате, в нашей стране начались разработки отечественного универсального десантного корабля, способного нести на своей палубе вертолеты.

Вначале планировалось модернизировать большой десантный корабль проекта 1174 «Иван Рогов», однако его конструкция оказалась неподходящей для поставленных задач. Из-за крупной надстройки, разделяющей палубу пополам, данный корабль для несения вертолетов попросту непригоден. Работы по разработке вертолетоносца продолжились.





Результатом стал УДК «Прибой», макет которого представили широкой общественности на выставке «Армия-2015». В отличие от предыдущих проектов, конструкция данного корабля спроектирована строго с учетом использования палубных вертолетов, а также несения легкой бронетехники, танков и десантных катеров.

Самое примечательное, что при серьезной боевой нагрузке, а именно 8 вертолетов, 60 единиц легкой бронетехники, 30 танков и 4 десантных катера, «Прибой» обладает компактными размерами, значительно меньшими, чем «Мистраль». В длину российский УДК будет около 165 метров, а в ширину – 25 метров. Водоизмещение вертолетоносца составляет 14000 тонн, а осадка – всего 5 метров, что очень важно для такого класса кораблей. Максимальная скорость судна может достигать 20 узлов, а дальность хода – 11500 километров. Также «Прибой» может похвастаться и внушительным временем автономного похода – более 2 месяцев.

Помимо десантируемой техники и ударных вертолетов, на борту российского УДК планируют установить и мощный комплекс зенитного ракетно-пушечного вооружения «Панцирь – М», а также новейшую навигационную и радиолокационную электронику.

В конструкции «Прибоя» будут использованы только отечественные комплектующие, узлы и агрегаты. Некоторые из них проходят обкатку в данный момент на других российский судах. Новый УДК планируют запустить в серию уже к началу 2020-х годов. К тому времени большинство составляющих будет проверено на практике, оставив позади все сомнения по поводу надежности вертолетоносца.

В итоге скандальный инцидент с «Мистралями» явно пошел России только на пользу. Отечественные специалисты начали собственные разработки вертолетоносца, более подходящего под нужды армии РФ. И данный проект уже близится к завершению. Франция пыталась вставить палки в колеса России, но, сама того не ведая, помогла нам в развитии собственных технологий и отказаться от импортных вертолетоносцев.