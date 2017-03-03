Служба занятости Хакасии помогла трудоустроиться 505 инвалидам

В 2016 году служба занятости республики оказала содействие в трудоустройстве 505 гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе на квотируемые и созданные рабочие места.

Из них четверо получили по 120 тысяч рублей на организацию собственного дела (оказание юридических услуг, открытие фотоателье, коптильного цеха, создание крестьянского фермерского хозяйства). Пять человек освоили новые профессии: охранник, кондитер, маникюрша, водитель категории С и Д, оператор электронно-вычислительных машин. Служба занятости выдала по 100 тысяч рублей двум саяногорским работодателям и 50 тысяч рублей работодателю из Абакана на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Около одного миллиона рублей выделено на оснащение пандусами, поручнями, реконструкцию дверных проёмов территориальных отделов центров занятости, сообщается в Госкомзанятости населения РХ.

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