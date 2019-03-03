Соседство со Стасом Михайловым оценили в 7 млн рублей

03.03.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Соседство со Стасом Михайловым оценили в 7 млн рублей
В Сочи выставили на продажу квартиру в доме, где проходило детство популярного певца Стаса Михайлова. Объявление об этом размещено на одной из крупных площадок интернет-объявлений.

«Трешка» площадью 70,2 квадратного метра расположена на первом этаже пятиэтажного дома. «"Распашонка" — окна на обе стороны дома, лоджия, в жилом состоянии, санузел совмещенный, требуется ремонт. Все коммуникации центральные (отопление от городской котельной, электричество, водоснабжение, канализация, газовая плита). В этом доме провел свое детство известный певец — Стас Михайлов», — перечисляет плюсы недвижимости продавец.

Автор объявления оценил квартиру в семь миллионов рублей, он рассматривает как прямую продажу, так и обмен с доплатой на две однокомнатных квартиры в Адлере.

Стас Михайлов — популярный российский исполнитель в жанре шансон. В 2018 году артист вошел в десятку самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes. Согласно опросу «Левада-Центра», проведенному в феврале 2019-го, Михайлов разделил с Аллой Пугачевой второе место в рейтинге самых любимых россиянами артистов. Первое место досталось Филиппу Киркорову.

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