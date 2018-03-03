Старшая дочь Маши Распутиной пропала



По некоторой информации, Лидия не отвечает даже на звонки брата. Друзья бывшего мужа Марии Распутиной Владимира Ермакова рассказали о том, что женщина не отвечает на звонки и не торопится вступать в наследство. Вероятно, наследница артистки наблюдается в медицинском учреждении.

Как сообщают журналисты, старшая дочь Маши Распутиной Лидия загадочно исчезла. Утверждается, что женщина не торопится заявлять свои права на четырехкомнатную квартиру в Москве, перешедшую к ней от отца Владимира Ермакова. Бывший муж известной певицы ушел из жизни в октябре прошлого года, оставив детям – сыну Алексею от первого брака и Лидии – недвижимость в столице.

По информации корреспондентов, брат Ермаковой не может связаться с ней. Алексея беспокоит, что Лидия пока не подала документы на вступление в наследство. Об этом представителям СМИ рассказала коллега и приятельница Владимира Ермакова Ольга Мюнхаузен.

«На днях мне позвонил Алексей Ермаков и сказал, что он открыл у нотариуса наследственное дело, а сестру найти не может. Она прописана в развалюхе в Сергиевом Посаде, но там ее нет. Что говорить, если последние полгода до своей смерти ее не мог найти даже родной отец. Телефон она отключила и нигде не появлялась», – цитируют в прессе артистку пародийного жанра.

Сама Маша Распутина не желает говорить с журналистами на тему дочери. Известно, что у артистки непростые отношения с Лидией. На протяжении длительного периода времени звезда не могла наладить общение с наследницей. Лишь около двух лет назад Распутина воссоединилась с Лидией. Встречу близких людей показали в эфире программы «Новые русские сенсации». Семья Маши приняла Лидию в свой дом, а также устроила ей торжественный ужин в ресторане на Рублево-Успенском шоссе.

«Дай Бог, чтобы моя дочь больше не впадала в злобу против своей мамы, и чтобы в нашей семье обрела покой и любовь, все осознала», – сказала певица на встрече с Лидией.

В октябре прошлого года Распутина стала героиней передачи «Судьба человека». Лидия Ермакова не присутствовала в студии программы Бориса Корчевникова. Дочь артистки записала видеообращение к ней, в котором выразила признательность за поддержку.

«Я Лидия Ермакова, я хочу поблагодарить свою маму и ее семью за то, что они меня никогда не бросали, за то, что они меня простили, когда я покаялась на всю страну, приняли в свою семью. Мама, Виктор Евстафьевич, их дети. Я им очень благодарна, я их очень люблю. Они мне возят и продукты, и вещи, никогда меня мама не забывала. Спасибо им большое», – поделилась наследница звезды.

Известно, что у Лидии есть проблемы со здоровьем, поэтому она наблюдается у врачей. Вполне возможно, что дочь Распутиной сейчас находится в медицинском учреждении. По крайне мере, знакомые ее отца Владимира Ермакова не исключают такую вероятность. «На могилу к отцу она так ни разу и не приехала», – добавила Ольга Мюнхаузен в интервью «Экспресс-газете».



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