Студенты ХГУ экспериментируют друг на друге

03.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Необыкновенные образы с помощью косметики создают студенты хакасского госуниверситета, обучающиеся по специальности «Прикладная эстетика».

На занятиях «Технология визажа» студентки изучают различные виды макияжа, от дневного до авангардного вечернего, а также учатся рисовать в техниках фейс-арт и боди-арт. «Большая часть занятий — практика. Экспериментируют девушки чаще всего друг на друге. Также в колледже проходят мастер-классы и открытые уроки по визажному искусству», – рассказывает преподаватель музыкального колледжа института искусств ХГУ Татьяна Демченко.

Во время открытых уроков художники создают уникальные образы. Так, на одном из недавних занятий, которое проводилось в форме конкурса по технологии выполнения образного макияжа,  лучшей признана творческая работа в стиле «Флора». С помощью косметики студентки третьего курса Алина Тихонова и Долаана Монгуш украсили лицо модели цветами.

Мастер-классы в главном вузе Хакасии, посвящённые искусству макияжа, продолжатся. А впереди студентов ждёт летняя практика, во время которой они будут работать в салонах красоты.

 

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