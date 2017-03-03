Учения ПВО на Дальнем Востоке: участвуют почти 8 тысяч человек

Учения войск противовоздушной обороны (ПВО) начались на пяти полигонах Восточного военного округа (ВВО) - в Республике Бурятия, Сахалинской области, Амурской области и Приморском крае. В них принимают участие около 8 тыс. человек, задействована почти 1 тыс. единиц техники, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, передает ТАСС.

"Всего в полевом выходе примут участие около 8000 человек, около 1000 единиц боевой и специальной техники, а также более 120 летательных аппаратов. В комплексных тактико-специальных занятиях задействовано максимальное количество типов зенитных и зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК С-300, "Оса", "Стрела-10", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) Панцирь-С, зенитные самоходные установки "Шилка", - сказал он.

По словам полковника, во время активной фазы полевого выхода расчеты отработают обнаружение, сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных ракет-мишеней, а также вопросы несения боевого дежурства. Для создания мишенной обстановки для ЗРК "Стрела-10М" и операторов ПЗРК "Игла" будут использованы имитационные воздушные цели со скоростью полета около 700 метров в секунду.

Маневры в том числе позволят выявить сильнейшие расчеты для их дальнейшего участия в конкурсе "Ключи от неба", проходящего в рамках "АРМИ-2017", отметил Гордеев.