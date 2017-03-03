В Австрии беженцы из Ирака приговорены к длительному заключению за изнасилование

Суд Австрии поставил точку в резонансном деле. Восьмерых беженцев из Ирака признали виновными в изнасиловании немецкой туристки в новогоднюю ночь в Вене, которое они транслировали в Интернет. Кадры облетели весь мир. В отличие от соседней Германии, австрийские власти своим приговором посылают приезжим четкий сигнал.

Приговор венского суда на сегодняшний день можно считать самым жестким, из тех, что когда-либо выносились по уголовным делам, в которых фигурировали беженцы. За групповое изнасилование женщины восемь из девяти подсудимых иракцев отправлены за решетку на сроки от 8 до 13 лет. Один оправдан.

Это случилось 14 месяцев назад, в ту же новогоднюю ночь, что и известные события в Кельне. 28-летняя немка приехала к подруге в Вену, чтобы отметить праздник. Трое иракских беженцев встретили их в баре и накачали алкоголем. Подруга куда-то делась, а немку в бессознательном состоянии отволокли на квартиру, где были еще шестеро мужчин — и насиловали несколько часов. Потом отвели на трамвайную остановку и бросили. Квартиру следствие установило по мобильному приложению в телефоне потерпевшей, которое фиксировало геолокацию.

Адвокаты подсудимых на процессе пытались давить на то, что в ту ночь все были пьяны, намекали, что, мол, могло быть и по взаимному согласию.

"Я считаю, все произошло из-за употребления спиртных напитков, был же Новый год. Насколько я знаю из материалов дела, алкоголь пили все, в том числе и мой клиент", — пояснял Кристиан Лакнер, адвокат.

Но позиция обвинения, которое настаивало на том, что иракцы воспользовались беспомощностью женщины — оказалась суду ближе. Его в этом убедила серия селфи, сделанная иракцами (8 из 9 которых — родственники) во время изнасилования.

"Все они хотят получить убежище, и как мы все знаем о таких людях, в Австрии сложилось не лучшее впечатление. Я думаю, речь идет о дополнительном сигнале — возможно связанном с нападениями в Кельне, которые произошли примерно в одно время, А слишком ли суров этот вердикт или нет — решит апелляционный суд", — полагает Андреас Райхенбах, адвокат.

Завершившийся процесс — это одно из многих похожих дел, с которыми приходилось или приходится разбираться австрийской юстиции. Из самых громких — история 42-летнего сирийца, который нанялся помогать по хозяйству паре из Зальцбурга, а потом изнасиловал их четырехлетнюю дочь. Следствие продолжается.

Но еще больший резонанс получило дело 20-летнего иракца. В декабре 2015 года в публичном бассейне он затащил мальчика в туалет и также изнасиловал его, после чего отправился плавать в бассейне дальше.

Земельный суд приговорил его к шести годам заключения, однако Верховный суд отправил дело на доследование. Поначалу это вызвало общественное недоумение, однако выяснилось, что после "доследования" — иракец на это время остается в СИЗО — приговор может быть более жестким.

Сегодняшнее решение суда как раз и говорит о том, что, по крайней мере, в Австрии люди, имеющие право на статус беженца — а это как раз иракцы и сирийцы, у них на родине идет война — должны иметь ввиду то, что закон бывает суров к тем, кого нельзя депортировать.