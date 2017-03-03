В Иране уже испытали русские ЗРС С-300. Две ракеты запущены – две цели поражены!

03.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Иране уже испытали русские ЗРС С-300. Две ракеты запущены – две цели поражены!

В Сети появилось неофициальное видео стрельб из комплексов ПВО С-300 иранских вооруженных сил.

На кадрах видно, как один из комплексов запускает две ракеты и уничтожает учебные цели.

Иран подписал контракт с Россией о поставке 40 комплексов ПВО дальнего действия за $900 миллионов в 2007 году, однако из-за резолюции Совбеза ООН по Ирану поставка систем ПВО была остановлена.

Новый договор на поставку комплексов стороны подписали в конце 2015 года. Первые машины были поставлены в Иран весной 2016 года и участвовали в параде 21 сентября.

Согласно сообщениям СМИ, в Иран поставлены четыре дивизиона, в каждом из которых - до 12 пусковых установок.

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