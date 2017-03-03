В Кремле раскрыли детали телефонных разговоров Владимира Путина и Петра Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил телефонные контакты Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко.

"Сам факт прекращения огня в Авдеевке не обсуждался. Имел место обмен мнениями и выражение взаимных озабоченностей в связи с эскалацией напряженности", — сказал Песков журналистам.

На просьбу уточнить, было ли разговоров два или больше, пресс-секретарь главы государства отметил, что их было несколько.

На вопрос о том, по чьей инициативе состоялись беседы, Песков ответил, что не может предоставить больше информации.

"Безрезультатные разговоры"

Ранее агентство УНИАН сообщило со ссылкой на пресс-службу Порошенко, что украинский президент дважды говорил по телефону с российским коллегой о ситуации в Донбассе.

"Во время обострения ситуации в Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить… Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России", — цитирует издание комментарий пресс-службы.

Там отметили, что эти контакты были скоординированы с европейскими партнерами по "нормандскому формату".

"Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было", — заявили в пресс-службе.

Обострение в Донбассе

Ополченцы и украинские силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвинили друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также складывалась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной рядом с Донецком. В самопровозглашенной ДНР заявили, что Донецк подвергся массированному обстрелу из РСЗО "Град" и "Ураган" впервые за почти два года.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Донбасс в блокаде

Вместе с тем в конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой.

Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. По словам премьера страны Владимира Гройсмана, если блокада не будет снята, то Киеву придется покупать уголь в России или США.

Кабмин Украины на заседании в среду утвердил порядок перемещения товаров через линию разграничения в Донбассе, который вводит запрет на перевозку всех товаров, кроме продуктов питания и лекарств, в составе гуманитарных грузов, а также продукции для электроэнергетики и металлургии.

Меры в ответ на блокаду

Из-за транспортной блокады парламентарии ДНР и ЛНР приняли изменения в законодательство, которые позволяют вводить внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко в среду сообщил, что внешнее управление в республике введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР.

Организаторы торговой блокады сразу заявили, что прекращать акцию не намерены, наоборот, в планах — "расширить географию блокады". В Киеве ультиматум глав самопровозглашенных республик назвали попыткой заморозить конфликт в Донбассе и заявили, что уголь, который производится на неподконтрольной Киеву территории, является украинским и не должен быть предметом шантажа.

В свою очередь, некоторые руководители предприятий, расположенных на подконтрольных ДНР и ЛНР территориях заявили, что будут работать только в рамках украинского законодательства.

В Москве отметили, что не видят в действиях самопровозглашенных республик каких-либо проблем или противоречий с минскими соглашениями по Украине и понимают, что у руководства ЛНР и ДНР не было другого выхода.

"Ни транспортная блокада, ни экономическая блокада не допускаются минскими соглашениями, напротив, минские соглашения предполагают восстановление единого экономического, транспортного, инфраструктурного пространства еще до того, как будут достигнуты цели политического урегулирования", — подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров.

Дело Сенцова и Сущенко

Украинец Олег Сенцов был приговорен судом в России к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором на 10 лет лишения свободы также был осужден предполагаемый сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В октябре 2016 года Минюст России в ответ на запрос РИА Новости подтвердил отказ в передаче на Украину Сенцова и Кольченко, поскольку у них, как у жителей Крыма, есть российское гражданство.

В октябре ФСБ сообщила о задержании в Москве сотрудника Главного управления разведки украинского Минобороны Романа Сущенко. По данным российской спецслужбы, он собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил России и Росгвардии. Сущенко был арестован.