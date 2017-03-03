В Хакасии Свинка Пеппа обошлась предпринимательнице в кругленькую сумму

Правообладатель подал иск в арбитражный суд на бизнес-леди за незаконное использование товарного знака.

Великобританская компания Entertainment One UK Limited просит взыскать с женщины 20 тысяч рублей в качестве компенсации за торговлю товаром со стилизованным изображением и логотипом «PEPPA PIG» без разрешения. Представляет интересы зарубежной фирмы Некоммерческое партнерство «Красноярск против пиратства». Исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощённого производства в конце февраля, сообщается на сайте арбитражного суда Хакасии.

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