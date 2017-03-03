Верховный суд Хакасии оставил в силе приговор убийце двух человек

03.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Житель Саяногорска Дмитрий Богданов осужден в декабре прошлого года за двойное убийство.

 

 

 

 

 В сентябре 2015 года на участке   дороги  Балыкса –  Вершина Теи он до смерти забил двоих товарищей по вахтовым работам. Богданова приговорили   к  лишению свободы на 17 лет с отбыванием колонии строгого режима, а также  к ограничению свободы на один год, сообщает сайт Верховного Суда Хакасии. Осужденный не согласился с назначенным наказанием и  обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако Верховный Суд Российской Федерации признал  приговор законным и  оставил его без изменения.

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