Верховный суд Хакасии оставил в силе приговор убийце двух человек

Житель Саяногорска Дмитрий Богданов осужден в декабре прошлого года за двойное убийство.

В сентябре 2015 года на участке дороги Балыкса – Вершина Теи он до смерти забил двоих товарищей по вахтовым работам. Богданова приговорили к лишению свободы на 17 лет с отбыванием колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на один год, сообщает сайт Верховного Суда Хакасии. Осужденный не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако Верховный Суд Российской Федерации признал приговор законным и оставил его без изменения.

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