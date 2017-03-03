Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером Александром Хлопониным

Заместитель Председателя Правительства Александр Хлопонин информировал Президента о ходе проведения Года экологии в России. Обсуждались мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ и негативного воздействия на природу, внедрению новых технологий, охране редких видов животных, а также реализация проекта «Чистая страна», направленного на рекультивацию и устранение накопленного ущерба.

В.Путин: Александр Геннадиевич, в России начался Год экологии. Вы по линии Правительства занимались организацией этой работы. Как Вы видите те мероприятия, которые планируются Правительством? Что, в какие сроки и каких результатов мы планируем достичь в результате этой работы?

Уважаемый Владимир Владимирович! В соответствии с Вашим указом Правительством Российской Федерации утверждён план основных мероприятий в рамках проведения Года экологии. В рамках плана мероприятий Правительством Российской Федерации планируется провести 234 мероприятия, связанных с устранением накопленного ущерба, научным внедрением наилучших доступных технологий, а также мероприятия, связанные с сохранением популяций редких животных. Это одно направление.

Наши крупные корпорации и компании, такие как «Роснефть», «Газпром», «ЕВРАЗ» и «РУСАЛ» планируют реализовать в Год экологии 64 мероприятия, на которые планируют потратить свыше 100 миллиардов рублей. Эти мероприятия приведут к сокращению выбросов и негативного воздействия на природу, практически на 70 тысяч тонн в год сокращаются выбросы. Это очень серьёзный показатель.

Всего же мы планируем потратить 347 миллиардов рублей в рамках этих мероприятий, из которых федеральных средств будет израсходовано около 145 миллиардов, региональные бюджеты – около 11 миллиардов, а основной вклад будут вносить наши частные крупные компании, это около 190 миллиардов рублей.

Второе направление: в рамках проектной деятельности Правительства мы сегодня реализуем проект «Чистая страна». В рамках проекта мы будем действовать по двум основным направлениям. Первое направление связано со строительством пяти пилотных заводов по термической обработке коммунальных бытовых отходов. Это Московская область и Татарстан.

На сегодняшний день для реализации этих проектов нами подготовлены стимулирующие мероприятия через «зелёный тариф» в рамках Правительства. Надеемся, что этот проект будет очень важным и ценным. У нас в московском регионе проживает значительное количество населения – около 19 миллионов человек, и это действительно будет очень знаковым мероприятием.

Второе направление – это вопросы, связанные с рекультивацией и очисткой накопленного ущерба. В этом проекте будет задействовано около 20 регионов, и под него подпадут 25 объектов. Из известных объектов – это город Дзержинск в Нижегородской области, Челябинская область и Земля Франца-Иосифа. По Вашему поручению в этом году займёмся также очисткой озера Байкал.

Отдельное направление проектов – это бережное отношение к животным. В соответствии с Вашим поручением мы в этом году примем соответствующий закон.

В.Путин: Что у нас с решением вопроса о переходе на лучшие технологии?

А.Хлопонин: Большинство наших крупнейших предприятий вошли в эту программу. До 2019 года они должны утвердить проекты и программы перехода на лучшие доступные технологии. Начиная с 2020 года они должны уже заниматься имплементацией.

У нас возникает ряд вопросов по ряду компаний. Действительно, компании готовят проекты, но говорят, что внедрять [технологии] смогут с 2020, 2021 или 2022 года. Мы сейчас очень внимательно отрабатываем по каждому отдельно взятому предприятию. Для нас важно, чтобы были реальные программы, а не какие-то абстрактные, написанные на бумаге.

В.Путин: Почему я задал этот вопрос, Вы понимаете. На меня выходят представители бизнеса, обосновывая необходимость сдвижки, как у нас бюрократическим языком говорят, вправо по графику всех этих планов. Хочу Вас попросить, чтобы к этим предложениям и просьбам относились самым внимательным образом, чтобы всё действительно было наилучшим образом просчитано.

И Вы упоминали ещё о мероприятиях, связанных с охраной редких видов животных. Как Вы оцениваете правоприменительную практику? Ведь у нас приняты соответствующие законы, ужесточающие наказание за уничтожение животных, особенно редких, краснокнижных. Что происходит на практике, в жизни?

А.Хлопонин: На самом деле мы достаточно внимательно отслеживаем законодательство, особенно что касается наших краснокнижных животных. На сегодняшний день эти, может быть, ограничительные мероприятия уже дают определённый позитивный эффект.

Мы восстанавливаем популяцию редких животных. Я лично участвую в проекте [по восстановлению популяции] переднеазиатского леопарда, есть проект по дальневосточному леопарду; у нас и птицы, и зубры, и ряд других животных. Действительно, мы сегодня большую работу проводим.

Очень много общественных организаций, благотворительных организаций участвует в восстановлении [популяций редких животных]. Сегодня очень внимательно и жёстко следим за несанкционированной охотой, убийствами этих животных.

Позиции у общественников достаточно разные, расходятся, но думаю, что та правоприменительная практика, которая сейчас существует, действительно позволяет нам увеличить популяцию этих животных.

В.Путин: Мнения у людей могут расходиться, это вполне естественно. Но есть закон, он принят – вплоть до уголовной ответственности. Он применяется или нет?

А.Хлопонин: Да, применяется. Хотя территория, конечно, колоссальная, и, может быть, не хватает егерей.

В.Путин: Помогите Генпрокуратуре провести соответствующую проверку.

А.Хлопонин: Есть.