Владимир Путин: уединение в сибирской тайге. Красивая природа

Владимир Путин после завершения рабочей программы в Красноярске принял решение провести день отдыха в сибирской тайге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По завершении рабочей программы в Красноярске он принял решение провести один день в Сибири, в Красноярском крае. Путин сейчас находится в тайге, он переночевал там прошлую ночь и переночует эту ночь. Завтра утром Путин вернется в Москву, где у него обычный, рутинный рабочий график».

Песков также уточнил, что президент отдыхает «в походных условиях».

Это не первый выходной президента в отдаленных уголках Сибири. Например, в 2014 году Путин отпраздновал в тайге свой день рождения — примерно в 300–400 км от ближайшего населенного пункта. Как рассказал потом Песков, отдых проходил «не в стационарных жилых условиях».

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Порой накатывает такое же желание, бросить нахрен все, и на пару тройку дней свалить в глушь глухоманскую, и побыть в полном одиночестве только с самим собой.

Сделал фотоподборку мечт уединительных мест, куда свалил бы с большим удовольствием.

Но реальность такова, что на даче в деревне единственное место где можно уединиться это: