Во Владимире детям предложили включить на ночь газ и стать феями

Массовая sms-рассылка была запущена четыре дня назад. На телефоны горожан, в том числе несовершеннолетних, пришли сообщения с суицидальной инструкцией.

Содержание sms о том, как стать феей было следующим: "оставьте на ночь газ включенным, и наутро вы станете феей". Адресанты уверяли, что таким способом можно стать похожим на героинь мультфильма «Клуб Винкс». Полиция во Владимире уже ищет авторов убийственных сообщений, сообщает РИА Новости. Кроме того, правоохранители ведут мониторинг социальных сетей. По словам представителя регионального управления МВД Андрея Тутуева, он и сам пару дней назад получил sms аналогичного содержания. Тревогу в соцсетях забили родители детей, получивших подобные сообщения.

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