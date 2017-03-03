За блокаду Донбасса Семенченко получит в Кремле орден, киевский политолог

Киевский националистический политолог Александр Палий сподобился подвести кое-какие итоги блокады ЛДНР, которую вот уже второй месяц не щадя себя внедряют известные «ветераны АТО» и группа безусловно патриотических народных депутатов парасюк-семенченко.

Владимир Парасюк под вопросом, но вот Семен Семенченко безусловно заслужил высшую государственную награду и может уверенно направляться за ней в Москву. Об этом Палий написал в своем блоге.

«Итак, первые итоги "блокады".

- Террористы отжали предприятия на Донбассе, которые теперь не будут платить Украине налоги - более 32 млрд в год, а все будут платить России.

- Украинская Армия потеряет за год минимум седьмую часть от потерянных налогов, то есть около 6 млрд грн, с миллиардом военного налога - ведь именно седьмая часть бюджета идет на оборону.

- Украинские предприятия на свободной территории (имеется в виду подконтрольная Киеву территория – ред.) будут покупать российский уголь напрямую, финансировать агрессора напрямую, вместо того, чтобы покупать его на своих предприятиях с уплатой Украине налогов.

- Россия на практике увидела слабости украинской энергетической системы и подорвала пути со своей стороны в благоприятный для энергетических диверсий момент, когда в Украине заканчиваются запасы угля.

- Продолжение стремительного экономического роста Украины (что он курил?! - ред.) под вопросом.

Семен донецко-таврический может готовить лыжи в Москву за орденом, а дурачков, которые ему поверили, оставит у разбитого корыта с 6 тысячами серебреников», - заявил Палий.

«Ни одного пленного (военнослужащего Украины) русские иванушки, косящие под украинских дурачков тоже так и не освободили. Да и не собирались», - добавил он в качестве постскриптума.

Ранее глава ДНР Александр Захарченко не посчитал нужным отрицать, что блокада, устроенная киевскими боевиками, на руку Республике.

Напомним, харьковский журналист Алексей Романов спрогнозировал, что блокада «торговли с оккупантами» обеспечит войска ЛДНР десятками тысяч новых бойцов (слабовато, почему сразу не десятками миллионов? - ред.).

Между тем, экс-нардеп от Партии регионов Николай Левченко, близкий товарищ Рината Ахметова, возмущаясь происходящим, вообще заподозрил, что у ЛДНР и блокаторов ни много ни мало, а общий штаб по уничтожению экономики Украины и Донбасса.

«До того, как вожди ЛДНР выдвинули ультиматум Украине, ещё был шанс на снятие блокады.

Теперь же, любые попытки наладить поставки угля на электростанции, будут восприниматься не как восстановление энергетической стабильности в Украине, а как уступка пророссийским сепаратистам.

Такой слаженной работы патриотов с ополченцами я ещё не видел.

Похоже, у них объединённый штаб по уничтожению экономики Украины и Донбасса», - заявил он в соцсети после оглашения лидерами ЛДНР ультиматума Украине.

Крым - это Россия. Молодой "разведчик" тов. Гришин в далёком 2014 году. Операция "внедрение". Начало: