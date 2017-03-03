За неделю толщина льда на водоемах республики существенно не изменилась

03.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Однако оттепель и сильный ветер делают лед ненадежным. Структура его меняется, появляются полости и трещины.

 

На сегодня надежными местами для зимней рыбалки остаются озера Бейского и Ширинского районов, Калининский и Ташебинский карьеры, а также заливы Красноярского водохранилища. На реке Абакан в районе Абазы наблюдаются наледевые воды, на протяжении всего русла ледовый покров имеет пустоты и промоины, выход на лед  опасен, предупреждают в пресс-службе МЧС России по Хакасии. Небезопасно также и Красноярское водохранилище по старому руслу реки Енисей.

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