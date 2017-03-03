Жилинспекция заставляет управляющую компанию в Сорске отремонтировать межпанельные швы

Времени на проведение работ у МУП «Экосервис» много: швы должны быть отремонтированы до конца июля.

Специалисты отдела технического надзора государственной жилищной инспекции Хакасии внепланово провели надзор в Сорске по адресу: улица Дружбы, дом 3. "При тепловизионном обследовании ограждающих конструкций одного из жилых помещений многоквартирного дома выявлено переохлаждение межпанельных стыков. До конца июля текущего года управляющей организации МУП «Экосервис» необходимо выполнить ремонт", — прокомментировала советник отдела Ольга Петрова.

Стоит обратить внимание, что температура воздуха в квартире заявителя на момент проверки соответствовала нормам. Собственнику рекомендовано выполнить регулировку уплотнителей на пластиковых окнах для улучшения микроклимата в жилом помещении.

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