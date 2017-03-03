Жители Хакасии могут получить гранты на обустройство дворов

03.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В Хакасии прошло заседание рабочей группы по партийным проектам «Парки малых городов» и «Городская среда».


 

Они направлены на обустройство домовых территорий многоквартирных домов, а также по формированию комфортной городской среды.  Программа предусмотривает условия софинансирования: 87 процентов федеральных средств, остальные деньги будет вкладывать регион. Поучаствовать в программе могут все муниципалитеты, население которых превышает 1 000 человек. При распределении денег будет учитываться, заложены ли в бюджете города или поселка деньги на софинансирование программы,  и количество многоквартирных домов. В обязательном порядке участвуют Абакан, Черногорск, Саяногорск а также моногорода - Абаза, Сорск, поселки Вершина Теи и Туим, сообщает пресс-служба ХРО  партии «Единая Россия». До конца мая 2017 года будут проходить общественные обсуждения запланированных проектов с управляющими компаниями и жителями. Муниципальные образования могут разработать собственные проекты по обустройству территорий. В этом году будут отобраны несколько таких проектов, которые и получат дополнительную грантовую поддержку.

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