78-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом

У актера и его супруги пополнение в семье. Как стало известно «СтарХиту», у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик родился очаровательный малыш. Пока пара предпочитает воздерживаться от комментариев по поводу рождения ребенка.

В пятницу в Сети появилась информация о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней жены Ирины Млодик появился первый общий ребенок. По некоторым данным, у супругов родилась дочь. Имя ребенка не сообщается.

21 февраля на странице Эммануила Виторгана в Фейсбуке появился загадочный пост, в котором сообщалось о рождении ребенка. Жена актера обратилась к знакомым с просьбой найти няню. «СтарХит» связался с супругой известного артиста с просьбой прокомментировать слухи о появлении малыша.

«Да, у нас родился ребенок, – подтвердила Ирина Виторган «СтарХиту». – Спасибо за поздравления».

Эммануил Виторган и Ирина Млодик не сообщали общественности о том, что готовятся к пополнению в семье. В настоящий момент пользователи Интернета поздравляют пару с появлением дочери. Вполне возможно, что супруги решили прибегнуть к услуге суррогатного материнства, следуя примеру других звезд. Так, в январе этого года у Дмитрия Маликова родился сын в одной из петербургских клиник, специализирующихся на репродуктивной медицине.

В мае прошлого года в СМИ появились данные о том, что Эммануил Гедеонович и его супруга собираются стать родителями. Утверждалось, что об этом рассказала ведущая программы «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева. Как сообщали журналисты, чета Виторган планирует поделиться радостной новостью в ближайшем выпуске передачи. Кудрявцева якобы поздравила супругов и пожелала паре терпения, ведь совсем скоро им пришлось бы распрощаться с крепким сном.

Позднее журналисты связались с Ириной Млодик с просьбой прокомментировать сведения, получившие широкую огласку в Сети. Супруга Эммануила Гедеоновича не подтвердила информацию о планирующемся пополнении в семье. В ходе беседы с корреспондентами Млодик открестилась от слухов о своем интересном положении, назвав их «глупостями».

В свою очередь, Лера Кудрявцева тоже опровергла слухи о фразах, якобы оброненных ей. Ведущая говорила, что ее не так поняли.

Ирина Млодик стала третьей по счету женой Эммануила Виторгана. В первом браке с Тамарой Румянцева у артиста родилась дочь Ксения. Второй супругой знаменитости была Алла Батлер, ушедшая из жизни в 2000 году. Ее сын – Максим Виторган.

В своих интервью Эммануил Гедеонович неоднократно говорил о том, что испытывает настоящие чувства к Ирине Млодик. Поклонники пары восхищаются гармонией, царящей в их отношениях. Поэтому они с радостью восприняли новость о том, что у супругов родилась дочь. Ирина Михайловна всегда мечтала о детях, а ее мама трудилась акушером-гинекологом.



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