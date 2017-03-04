Агент «Магнолия» Даля Грибаускайте хамелеон, или агент КГБ на задании?

Выпускница Ленинградского института, ревностная коммунистка, агент КГБ "Магнолия" - биография Дали Грибаускайте несколько не вяжется с ее сегодняшними русофобскими заявлениями. Или просто агент "на задании"?..

Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в связи с 61-ым днем рождения литовского президента – от украинцев и, в частности, их лидера Порошенко.



Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?



Как только не называла мадемуазель Грибаускайте Россию! Договорилась как-то даже до «центра международного терроризма». Да и вообще создается впечатление, что внутренних проблем в Литве нет, а все беды ее – от соседства с агрессивными и непредсказуемыми русскими.



Хотя это сегодня стало уже привычным: Москва – главная головная боль не только Вильнюса и Киева, но даже Лондона и Вашингтона.



Интересно, что не так уж давно, в 1988 году, Даля придерживалась другого мнения.



«Вступление Литвы на путь строительства социализма при помощи крупного социалистического соседа в начале 1940-х годов имело свои преимущества», – писала Грибаускайте в кандидатской диссертации, которую она защищала в Москве.



Надо сказать, что жизнь нашей героини, почти до самого избрания ее президентом Литвы в 2009 году, отнюдь не вписывается в биографию «ярого антисоветчика» и «борца с кровавой коммунистической диктатурой».



В комсомол Даля Грибаускайте вступила в 14 лет. Через три года поступила в Вильнюсский университет – но скоро его бросила и устроилась на работу в отдел кадров Госфилармонии Литовской ССР. Надо отметить, что в этом отделе хранятся личные дела на всех сотрудников, и именно там обычно работали штатные сотрудники спецотделов КГБ.



От своих связей с Комитетом государственной безопасности СССР госпожа Грибаускайте всячески открещивалась. Однако ее головокружительная карьера в советское время вызывала недоумение оппонентов. Оставив работу в филармонии, Даля едет в Ленинград, где поступает в один из самых престижных вузов страны – ЛГУ, изучать политэкономию.



Окончила ВУЗ с красным дипломом – при том, что в школе училась весьма посредственно. Да и однокурсники Грибаускайте с трудом вспоминают Далю, называя ее «серой мышью».



Параллельно с учебой закладывалась основа и политической карьеры будущего президента. Даля устроилась на работу. Меховая фабрика «Рот-Фронт», несмотря на безобидное название, в то время курировалась КГБ. Причин тому было несколько: в частности, сотрудники предприятия частенько ездили в зарубежные командировки, да и химикаты, которые использовались при выделке мехов, были засекречены.



Кстати, приёмщицу-сдатчицу Грибаускайте работники сырейного участка фабрики № 1 вовсе не помнят. Что объясняется просто: Даля там только числилась, а работала в головном офисе – по своей основной, пропагандистской, специальности.



Ну и на должности лаборантки побывала. Хотя госпожа президент иногда в беседах с журналистами любит вспомнить, как надрывалась на вредном производстве, «таская тяжелые тележки».





Так или иначе, за время работы на «Рот Фронте» Грибаускайте сумела не только стать кандидатом в коммунисты, но и выработать кандидатский стаж (что было возможно за год, лишь находясь в списках одной партийной организации), и вступила в КПСС.



Еще один штрих к портрету: в Северной столице будущий президент жила не в студенческом общежитии, от которого отказалась. Бедная студентка поселилась в квартире, которая числилась на балансе хозуправления госбезопасности.



Как рассказывал журналистам на условиях анонимности бывший сотрудник службы, на режимный «Рот Фронт» Грибаускайте приняли без всяких разговоров – причём не обычным рабочим, а сразу «приписали» общественным активистом. Такое могло быть только в том случае, если кто-то из руководства управления КГБ благоволил приезжей из Литвы.



Попадала Даля и в деликатные ситуации. Скандал разразился пару лет назад, когда в интернете появилась фотография интересного документа.





Это докладная от сотрудника КГБ, который застукал «агента Магнолию» (предположительно, под таким псевдонимом проходила Грибаускайте в списках госбезопасности) в компании двух валютных проституток и трех граждан Финляндии. Была ли «Магнолия» на задании, или это была ее личная инициатива, пока неизвестно.





Все эти данные литовские власти и пресса упорно называли гнусными измышлениями. Однако все встало на свои места, когда спецслужбы Литвы рассекретили личное дело Поликарпоса Владовича Грибаускаса – родного отца президента.



Оказалось, что Грибаускас вовсе не был «рядовым пожарным», как представляла его журналистам дочь, состоял на службе в НКВД. С точки зрения того, что Прибалтику курировало ленинградское управление КГБ, карьера дочери «красного партизана» и энкавэдэшника в Северной столице выглядит весьма логично.



Итак, убежденная коммунистка с красным дипломом, лектор Вильнюсской партийной школы.



Но с распадом СССР это потеряло значение. Зато открылись новые карьерные перспективы. Чтобы воспользоваться ими, профессиональному пропагандисту надо было лишь поменять термины в заученных наизусть лекциях.



И, вместо обличения «загнивающего Запада», поливать грязью «агрессивную Россию». Простая формула успеха скромной литовской девушки Дали.