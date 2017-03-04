Агент «Магнолия» Даля Грибаускайте хамелеон, или агент КГБ на задании?

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Агент «Магнолия» Даля Грибаускайте хамелеон, или агент КГБ на задании?

Выпускница Ленинградского института, ревностная коммунистка, агент КГБ "Магнолия" - биография Дали Грибаускайте несколько не вяжется с ее сегодняшними русофобскими заявлениями. Или просто агент "на задании"?..

Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в связи с 61-ым днем рождения литовского президента – от украинцев и, в частности, их лидера Порошенко.

Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?

Как только не называла мадемуазель Грибаускайте Россию! Договорилась как-то даже до «центра международного терроризма». Да и вообще создается впечатление, что внутренних проблем в Литве нет, а все беды ее – от соседства с агрессивными и непредсказуемыми русскими.

Хотя это сегодня стало уже привычным: Москва – главная головная боль не только Вильнюса и Киева, но даже Лондона и Вашингтона.

Интересно, что не так уж давно, в 1988 году, Даля придерживалась другого мнения.

    «Вступление Литвы на путь строительства социализма при помощи крупного социалистического соседа в начале 1940-х годов имело свои преимущества», – писала Грибаускайте в кандидатской диссертации, которую она защищала в Москве.

Надо сказать, что жизнь нашей героини, почти до самого избрания ее президентом Литвы в 2009 году, отнюдь не вписывается в биографию «ярого антисоветчика» и «борца с кровавой коммунистической диктатурой».

В комсомол Даля Грибаускайте вступила в 14 лет. Через три года поступила в Вильнюсский университет – но скоро его бросила и устроилась на работу в отдел кадров Госфилармонии Литовской ССР. Надо отметить, что в этом отделе хранятся личные дела на всех сотрудников, и именно там обычно работали штатные сотрудники спецотделов КГБ.

От своих связей с Комитетом государственной безопасности СССР госпожа Грибаускайте всячески открещивалась. Однако ее головокружительная карьера в советское время вызывала недоумение оппонентов. Оставив работу в филармонии, Даля едет в Ленинград, где поступает в один из самых престижных вузов страны – ЛГУ, изучать политэкономию.

Окончила ВУЗ с красным дипломом – при том, что в школе училась весьма посредственно. Да и однокурсники Грибаускайте с трудом вспоминают Далю, называя ее «серой мышью».

Параллельно с учебой закладывалась основа и политической карьеры будущего президента. Даля устроилась на работу. Меховая фабрика «Рот-Фронт», несмотря на безобидное название, в то время курировалась КГБ. Причин тому было несколько: в частности, сотрудники предприятия частенько ездили в зарубежные командировки, да и химикаты, которые использовались при выделке мехов, были засекречены.

Кстати, приёмщицу-сдатчицу Грибаускайте работники сырейного участка фабрики № 1 вовсе не помнят. Что объясняется просто: Даля там только числилась, а работала в головном офисе – по своей основной, пропагандистской, специальности.

Ну и на должности лаборантки побывала. Хотя госпожа президент иногда в беседах с журналистами любит вспомнить, как надрывалась на вредном производстве, «таская тяжелые тележки».

Агент «Магнолия» Даля Грибаускайте хамелеон, или агент КГБ на задании?

Так или иначе, за время работы на «Рот Фронте» Грибаускайте сумела не только стать кандидатом в коммунисты, но и выработать кандидатский стаж (что было возможно за год, лишь находясь в списках одной партийной организации), и вступила в КПСС.

Еще один штрих к портрету: в Северной столице будущий президент жила не в студенческом общежитии, от которого отказалась. Бедная студентка поселилась в квартире, которая числилась на балансе хозуправления госбезопасности.

Как рассказывал журналистам на условиях анонимности бывший сотрудник службы, на режимный «Рот Фронт» Грибаускайте приняли без всяких разговоров – причём не обычным рабочим, а сразу «приписали» общественным активистом. Такое могло быть только в том случае, если кто-то из руководства управления КГБ благоволил приезжей из Литвы.

Попадала Даля и в деликатные ситуации. Скандал разразился пару лет назад, когда в интернете появилась фотография интересного документа.

Агент «Магнолия» Даля Грибаускайте хамелеон, или агент КГБ на задании?

Это докладная от сотрудника КГБ, который застукал «агента Магнолию» (предположительно, под таким псевдонимом проходила Грибаускайте в списках госбезопасности) в компании двух валютных проституток и трех граждан Финляндии. Была ли «Магнолия» на задании, или это была ее личная инициатива, пока неизвестно.

Агент «Магнолия» Даля Грибаускайте хамелеон, или агент КГБ на задании?

Все эти данные литовские власти и пресса упорно называли гнусными измышлениями. Однако все встало на свои места, когда спецслужбы Литвы рассекретили личное дело Поликарпоса Владовича Грибаускаса – родного отца президента.

Оказалось, что Грибаускас вовсе не был «рядовым пожарным», как представляла его журналистам дочь, состоял на службе в НКВД. С точки зрения того, что Прибалтику курировало ленинградское управление КГБ, карьера дочери «красного партизана» и энкавэдэшника в Северной столице выглядит весьма логично.

Итак, убежденная коммунистка с красным дипломом, лектор Вильнюсской партийной школы.

Но с распадом СССР это потеряло значение. Зато открылись новые карьерные перспективы. Чтобы воспользоваться ими, профессиональному пропагандисту надо было лишь поменять термины в заученных наизусть лекциях.

И, вместо обличения «загнивающего Запада», поливать грязью «агрессивную Россию». Простая формула успеха скромной литовской девушки Дали.

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