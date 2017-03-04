БМП-3. Самая продаваемая Боевая Машина Пехоты

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
БМП-3. Самая продаваемая Боевая Машина Пехоты

В этом выпуске - подробный рассказ об устройстве и функционале самой продаваемой машины пехоты. Незаменимое средство для передвижения бойцов - в программе "Самый-самый"!

БМП-3 (Боевая машина пехоты-3) - советская и российская боевая бронированная гусеничная машина, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Линейка «Самый-самый» посвящена наиболее выдающимся рукотворным сооружениям и машинам. Каждый выпуск рассказывает об одном из самых значимых объектов, самой быстрой, самой точной и мощной технике.
Самые-самые масштабные объекты инженерной мысли и результаты тяжелейшего труда — каждый день делают нашу жизнь удобнее и безопаснее, являются частью истории и создают основу для великого будущего.

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