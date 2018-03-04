Борис Смолкин поделился мыслями о расставании с молодой супругой

Актер рассказал о плюсах неравного брака.

Борису Смолкину, празднующему свое 70-летие, принесла всероссийскую известность роль в сериале «Моя прекрасная няня». Актер признается, что на улицах родного Петербурга его до сих пор узнают, как дворецкого Константина из популярного ситкома. Смолкин по-прежнему снимается в кино и преподает актерское мастерство в Санкт-Петербургском университете культуры. А еще он более 20 лет женат на женщине, которая моложе его почти на четверть века.

Смолкин признался, что даже боится спрашивать, что держит его супругу рядом с ним, хотя, очень надеется, что это все же любовь.

«Разница в возрасте — почти четверть века — совсем уже не ощущается. Где-то прочитал, что главный плюс неравного брака — супруга тебя никогда не увидит молодым, а ты ее — старой. Я помню все наши важные даты, стараюсь их отметить. Света порой забывает, когда мы поженились. Думаю, если есть любовь, такие вещи кажутся незначительными», — считает актер.

Он считает свой брак чудом. Когда встретил Свету — перестал пить, хотя до этого часто прикладывался к бутылке. У супругов общий сын Глеб, которому уже 18 лет. Он занимается фигурным катанием. Есть еще сын от первого брака Владимир.

Смолкин признался, что ревнует свою жену, но старается не подавать вида:

«Я — реалист, понимаю: выбрал женщину моложе себя и в любой момент могу потерять ее. Но пока Света со мной. Вот и славно! Знаю мужчин, которые живут с ощущением, что они замечательные — и точка. Им даже в голову не приходит мысль, как их вторые половинки спокойно могут собрать вещи и уйти к другому. Я не отношусь к такому типу», — откровенничает актер со «СтарХитом».



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