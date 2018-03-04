Бузова унизила новую супругу Тарасова



Певица и телеведущая Ольга Бузова унизила Анастасию Костенко, которая является женой бывшего мужа звезды «Дома-2» футболиста Дмитрия Тарасова, передает сайт kp.ru.

Костенко опубликовала в инстаграме фотографию щенка лабрадора, которого завела молодая пара.

«#ХочувсекакуБузовой продолжается. Мы собирались эту собаку в наш дом покупать. Товарищи, это дно», — написала Бузова под снимком, который был выложен на одной из новостной страниц в соцсетях.

Ранее Бузова поздравила хоккеистов сборной России с победой на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

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