Бывший муж Бритни Спирс просит увеличить алименты, которые ему выплачивает певица

В 2017 году после развода с Кевином Федерлайном карьера певицы и соответственно доходы устремились к нулю. И вот теперь, спустя 10 лет, когда Бритни снова "на коне" и получает огромную прибыль от продажи альбомов и выступлений в Лас-Вегасе, ее экс-супруг просит пересмотреть сумму алиментов, которые ему выплачивает Бритни, в сторону увеличения. Кевин и Бритни были женаты на протяжении трех лет, с 2004 по 2007, и после развода получили право совместной опеки над детьми, причем Спирс по решению суда все это время выделяла своему экс-супругу некую сумму на содержание двоих сыновей пары.

Несколько дней назад Федерлайн, заручившись помощью известного голливудского адвоката по разводам Марка Винсента Каплана, отправил Бритни официальное уведомление, что хотел бы пересмотреть сумму, получаемую от Спирс. Сыновья пары, Джейден и Шон выросли, на их содержание денег уходит гораздо больше, да и получает Спирс в разы больше, чем в 2007. Согласно изначальным договоренностям, все эти 10 лет Бритни ежемесячно платила своему экс-супругу 20 тысяч долларов.



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