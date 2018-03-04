Дмитрий Шепелев представил свою избранницу коллегам. Видео

04.03.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дмитрий Шепелев представил свою избранницу коллегам. ВидеоТелеведущий больше не прячем свою девушки от общественности. Видео, где гражданский муж, а ныне вдовец Жанны Фриске запечатлен с Екатериной Тулуповой в кругу друзей, появилось в Сети.

Как ранее писала Teleprogramma.pro, Дмитрий Шепелев уже неоднократно выходил в свет со своей предполагаемой избранницей. Некоторое время назад пара появилась вместе на снежном шоу Славы Полунина, а в январе этого года посетила премьеру в Большом театре.

На днях в Сети появилось видео, где Шепелев запечатлен с Екатериной Тулуповой уже после спектакля в кругу друзей. Судя по публикации, Дмитрий тепло общается с девушкой. В кадре также присутствуют: Екатерина Андреева, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и многие другие. Отметим, что сам ведущий личную жизнь предпочитает не комментировать.

Напомним, что сразу после смерти Жанны Фриске, которая скончалась летом 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного, Шепелеву приписывали роман с близкой подругой певицы — Ксенией Степановой, однако эти слухи так и не были подтверждены. Все свое свободное время, как, собственно, и деньги Дмитрий предпочитает тратить на единственного сына Платона. Отец мальчика делает все, чтобы его наследник развивался разносторонне.

«Моя задача, чтобы мальчишка рос светлым и счастливым. Мы очень много путешествуем. При любой возможности я показываю ему разные страны. Постоянно рассказываю Платону о маме, о городах, в которых мы с ней были вместе, он знает ее любимые песни, — рассказывал телеведущий журналу «Телепрограмма».

After performance with friends 😍😍 С любимыми друзьями после спектакля 😍😍🙏❤️❤️🤗🤗

Публикация от Yusif Eyvazov. Private Page (@yusif_eyvazov_private) Янв 28, 2018 в 1:02 PST

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