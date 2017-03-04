ДНР покрывает телерадиовещанием Днепропетровскую, Харьковскую и Херсонскую области

Власти ДНР обеспечат устойчивый сигнал своих телеканалов и радиостанций на территории Днепропетровской, Харьковской и Херсонской областей

В ходе пресс-конференции руководитель народной республики отдал распоряжение запустить новый передатчик для расширения географии трансляции местных СМИ, в том числе на территорию, подконтрольную Киеву.

«Телемост, который покажет в прямом эфире работу нашего министерства связи, который обеспечил устойчивый сигнал на территорию ДНР, и ту территорию, которая находится в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской областях. С сегодняшнего дня наши теле- и радиопередачи будут транслироваться на территории Херсона и других ранее перечисленных городов», — заявил глава ДНР Александр Захарченко.

6 февраля началось круглосуточное вещание радиостанции «Ветан седасы» («Голос Родины»), направленное на сохранение культуры и языка крымских татар. Трансляции доступны не только на территории полуострова, но и в приграничных с Крымом регионах Украины.

«Это цифровой пакет, 10 цифровых телеканалов — это наши республиканские и шесть российских. Мы провели замеры, уже были тестовые включения, мы запускались на разные частоты. Нас ловят в Изюме, Днепропетровске, Волновахе, Мариуполе и других городах», — пояснил министр связи ДНР Виктор Яценко.

13 января Национальный совет Украины выдал разрешение на вещание Национальной телекомпании Украины, которая будет распространять передачи первой программы «Украинского радио», в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. По расчетам, при мощности 50 кВт в дневное время вещанием «Украинского радио» будут охвачены подконтрольные Киеву территории, включая Константиновку, Краматорск, Димитров (Мирноград), Артемовск (Бахмут), Лисичанск, а в ночное время сигнал охватит территории ДНР и ЛНР. По словам члена Национального совета Сергея Костинского, вещание может начаться через три месяца. В ответ Захарченко отдал распоряжение глушить сигнал вещания этой радиостанции.