Дональд Трамп назвал Обаму больным парнем, а Шварценеггера слабоумным

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонов перед выборами в 2016 году и провел параллели со скандалом «Уотергейт», из-за которого Ричард Никсон добровольно сложил с себя полномочия и ушел в отставку в 1974 году.

Об этом Трамп написал в Twitter. Прослушивание телефонов осуществлялось в октябре в здании Trump Tower, буквально перед голосованием, пишет Трамп. Обама «ничего не нашел», утверждает президент США.

По словам Трампа, Обама поручил установить прослушивающие устройства в телефонах его команды в октябре 2016 года. Американский президент считает, что хороший адвокат может построить выигрышное дело на этом факте.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные разговоры в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не найдено. Это маккартизм! Законно ли это для действующего президента, прослушивать телефоны во время предвыборной кампании? Новое дно. Я готов поспорить, что хороший адвокат может сделать отличный кейс из того факта, что президент Обама прослушивал мои телефоны в октябре, незадолго до выборов! Как низко пал президент Обама чтобы прослушивать мои телефоны во время священного избирательного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!», — написал Трамп в нескольких сообщениях.

Представители бывшего президента США Барака Обамы пока никак не прокомментировали слова Трампа, отмечает Associated Press.

Ранее The New York Times сообщала, что американская разведка перехватила телефонные разговоры представителей предвыборного штаба Трампа и других связанных с ним людей с «высокопоставленными представителями российской разведки в течение года, предшествовавшего выборам». Об этом изданию сообщили четыре бывших и нынешних представителя американского правительства .

В материале отмечалось, что правоохранительные органы США перехватили контакты примерно в то время, «когда пытались получить доказательства попыток вмешательства России в президентские выборы».

Позже начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас в эфире Fox News опроверг контакты штаба Трампа с российскими спецслужбами до выборов. По его словам, «высокопоставленные сотрудники разведывательного сообщества» заверили его, что эти обвинения «не только чрезвычайно преувеличены, но и просто лживы».

Прокомментировал Трамп и заявление Шварценеггера, который ранее заявил о том, что получил бы удовольствие, если бы сам лично размозжил голову Трампу об стол.

Трамп напомнил "спортсмену" о его, мягко говоря, не далеких умственных способностях, из-за которых он был выгнан из школы.

Арнольд Шварценеггер не добровольно оставил учебу, он был выгнан из-за его плохих (пафосно) оценок, он, а не я. Печальный конец великого шоу, написал Трамп.

Уотергейтский скандал произошел в США в 1972—1974 годах. Тогда незадолго до выборов 1972 года, на которых одержал победу кандидат от республиканцев Ричард Никсон, в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны проникшие в отель пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры. Скандал, продолжавшийся два года, закончился отставкой Никсона с поста президента.