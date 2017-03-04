Дональд Трамп назвал Обаму больным парнем, а Шварценеггера слабоумным

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушивании его телефонов перед выборами в 2016 году и провел параллели со скандалом «Уотергейт», из-за которого Ричард Никсон добровольно сложил с себя полномочия и ушел в отставку в 1974 году.

Дональд Трамп назвал Обаму больным парнем, а Шварценеггера слабоумным

Об этом Трамп написал в Twitter. Прослушивание телефонов осуществлялось в октябре в здании Trump Tower, буквально перед голосованием, пишет Трамп. Обама «ничего не нашел», утверждает президент США.

По словам Трампа, Обама поручил установить прослушивающие устройства в телефонах его команды в октябре 2016 года. Американский президент считает, что хороший адвокат может построить выигрышное дело на этом факте.

Дональд Трамп назвал Обаму больным парнем, а Шварценеггера слабоумным
Дональд Трамп назвал Обаму больным парнем, а Шварценеггера слабоумным

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные разговоры в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не найдено. Это маккартизм! Законно ли это для действующего президента, прослушивать телефоны во время предвыборной кампании? Новое дно. Я готов поспорить, что хороший адвокат может сделать отличный кейс из того факта, что президент Обама прослушивал мои телефоны в октябре, незадолго до выборов! Как низко пал президент Обама чтобы прослушивать мои телефоны во время священного избирательного процесса. Это Никсон/Уотергейт. Плохой (или больной) парень!», — написал Трамп в нескольких сообщениях.

Представители бывшего президента США Барака Обамы пока никак не прокомментировали слова Трампа, отмечает Associated Press.

Дональд Трамп назвал Обаму больным парнем, а Шварценеггера слабоумным

Ранее The New York Times сообщала, что американская разведка перехватила телефонные разговоры представителей предвыборного штаба Трампа и других связанных с ним людей с «высокопоставленными представителями российской разведки в течение года, предшествовавшего выборам». Об этом изданию сообщили четыре бывших и нынешних представителя американского правительства .

В материале отмечалось, что правоохранительные органы США перехватили контакты примерно в то время, «когда пытались получить доказательства попыток вмешательства России в президентские выборы».

Позже начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибас в эфире Fox News опроверг контакты штаба Трампа с российскими спецслужбами до выборов. По его словам, «высокопоставленные сотрудники разведывательного сообщества» заверили его, что эти обвинения «не только чрезвычайно преувеличены, но и просто лживы».

Прокомментировал Трамп и заявление Шварценеггера, который ранее заявил о том, что получил бы удовольствие, если бы сам лично размозжил голову Трампу об стол.

Трамп напомнил "спортсмену" о его, мягко говоря, не далеких умственных способностях, из-за которых он был выгнан из школы.

Дональд Трамп назвал Обаму больным парнем, а Шварценеггера слабоумным

Арнольд Шварценеггер не добровольно оставил учебу, он был выгнан из-за его плохих (пафосно) оценок, он, а не я. Печальный конец великого шоу, написал Трамп.

Уотергейтский скандал произошел в США в 1972—1974 годах. Тогда незадолго до выборов 1972 года, на которых одержал победу кандидат от республиканцев Ричард Никсон, в штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в вашингтонском комплексе «Уотергейт», были задержаны проникшие в отель пять человек. Они занимались настройкой подслушивающей аппаратуры. Скандал, продолжавшийся два года, закончился отставкой Никсона с поста президента.

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