Дональд Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами

04.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Дональд Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании и назвал это низостью.

"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" — заявил он. По словам Трампа, его прослушивали в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

 
Глава государства также поинтересовался: "Законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной кампании?"

Уотергейтский скандал разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование вскрыло многочисленные злоупотребления администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом для его досрочного ухода с поста.

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