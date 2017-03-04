Еврейско-украинская война приводит в крайнее недоумение

Ситуация, когда предприятия, работающие на территории ЛДНР платили налоги в Киев, была связана с надеждами на то, что Украина будет выполнять минские соглашения. Однако эти надежды не оправдались. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 1» высказал экс-нардеп Украины Игорь Марков.
«То положение дел было оправдано на определенном этапе. Были минские соглашения и планировался иной сценарий развития событий, Киев должен был их выполнять. Сегодня Киев поставил жирный крест на минских соглашениях», — сказал Марков.
Он полагает, что позиция республик Донбасса, заявивших о национализации предприятий, абсолютно логична.
«Больше миллиарда долларов переводилось на счет в Киев. Жители Донбасса абсолютно не понимали, почему они должны кормить тех, кто бомбит их города, убивает их детей. Это вызывало роптание среди населения», — сказал Марков.